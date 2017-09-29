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Юрий Жирков и Олег Шатов могут сыграть с "Анжи"

Игроки "Зенита" Юрий Жирков и Олег Шатов могут принять участие в матче 12-го тура чемпионата России с "Анжи", передает Bobsoccer.

Сообщается, что футболисты сине-бело-голубых восстановились от повреждений. Ожидается, что "Зенит" отправится на гостевую игру 30 сентября после утренней тренировки.

Напомним, что Жирков и Шатов пропускали матч 2-го тура Лиги Европы против "Реала Сосьедад" (3:1).
Теги: Зенит Жирков Шатов
Сегодня, 08:36
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