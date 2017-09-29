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Илья Геркус: хотелось бы, чтобы в сборной Португалии обратили внимание на Фернандеша

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался об игре полузащитника Мануэла Фернандеша, который в матче против "Злина" (3:0) оформил хет-трик.

"Хотелось бы, чтобы главный тренер сборной Португалии после матча с "Фаставом" обратил внимание на Фернандеша.

У нас уже вызвали Эдера, будет здорово, если и Фернандеша вызовут в сборную в следующий раз", – цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив Фернандеш
Сегодня, 10:16
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:51) #
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