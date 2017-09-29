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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" разгромил "Фастав", Фернандеш оформил хет-трик (18)
"Локомотив" разгромил "Фастав", Фернандеш оформил хет-трик (18)
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РазоЗлин. "Локомотив" уничтожил середняка чемпионата Чехии (6)
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Илья Геркус: хотелось бы, чтобы в сборной Португалии обратили внимание на Фернандеша
Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался об игре полузащитника Мануэла Фернандеша, который в матче против "Злина" (3:0) оформил хет-трик.
"Хотелось бы, чтобы главный тренер сборной Португалии после матча с "Фаставом" обратил внимание на Фернандеша.
У нас уже вызвали Эдера, будет здорово, если и Фернандеша вызовут в сборную в следующий раз", – цитирует Геркуса ТАСС.
"Хотелось бы, чтобы главный тренер сборной Португалии после матча с "Фаставом" обратил внимание на Фернандеша.
У нас уже вызвали Эдера, будет здорово, если и Фернандеша вызовут в сборную в следующий раз", – цитирует Геркуса ТАСС.
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