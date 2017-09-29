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"Манчестер Сити" подтвердил, что Серхио Агуэро получил травмы в результате ДТП

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий Серхио Агуэро получил травмы в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец взял такси, чтобы добраться до аэропорта после концерта в Амстердаме. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.

"Он вернется в Манчестер сегодня утром, и его состояние будет проверено в преддверии завтрашнего матча чемпионата Англии с "Челси", – сообщила пресс-служба "горожан".
Теги: Манчестер Сити Агуэро
Сегодня, 12:16
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