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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Манчестер Сити" подтвердил, что Серхио Агуэро получил травмы в результате ДТП
"Манчестер Сити" на своем официальном сайте подтвердил, что нападающий Серхио Агуэро получил травмы в результате ДТП.
Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец взял такси, чтобы добраться до аэропорта после концерта в Амстердаме. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.
"Он вернется в Манчестер сегодня утром, и его состояние будет проверено в преддверии завтрашнего матча чемпионата Англии с "Челси", – сообщила пресс-служба "горожан".
Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец взял такси, чтобы добраться до аэропорта после концерта в Амстердаме. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.
"Он вернется в Манчестер сегодня утром, и его состояние будет проверено в преддверии завтрашнего матча чемпионата Англии с "Челси", – сообщила пресс-служба "горожан".
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