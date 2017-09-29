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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Сушков: в "Мордовию" придут серьезные спонсоры
Председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков рассказал о планах по возвращению "Мордовии" в премьер-лигу.
"Все понимают, что профессиональная команда - это большие расходы. Есть предварительная серьезная договоренность главы республики Волкова.
Представители серьезного российского бизнеса придут в ближайшее время в наш клуб в качестве спонсоров и организаторов", - цитирует Сушкова ТАСС.
"Все понимают, что профессиональная команда - это большие расходы. Есть предварительная серьезная договоренность главы республики Волкова.
Представители серьезного российского бизнеса придут в ближайшее время в наш клуб в качестве спонсоров и организаторов", - цитирует Сушкова ТАСС.
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