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Владимир Сушков: в "Мордовию" придут серьезные спонсоры

Председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков рассказал о планах по возвращению "Мордовии" в премьер-лигу.

"Все понимают, что профессиональная команда - это большие расходы. Есть предварительная серьезная договоренность главы республики Волкова.

Представители серьезного российского бизнеса придут в ближайшее время в наш клуб в качестве спонсоров и организаторов", - цитирует Сушкова ТАСС.
Теги: Мордовия
Сегодня, 14:25
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