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Анатолий Мещеряков: хотелось, чтобы "Локомотив" забил больше

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над "Злином" в матче Лиги Европы (3:0).

"Думаю, что футболисты выполнили все установки тренера, надо было играть активно с первых минут, это дало результат, потому что уже за 17 минут забили три гола. Далее играли по ситуации, и, на мой взгляд, не давали сопернику создавать моменты - это нормально, может быть, где-то сказывались нервы.

Хотелось бы, чтобы забили больше, моменты были, будем работать дальше над реализацией. Думаю, ответный матч на поле соперника будет не самым простым", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 15:52
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