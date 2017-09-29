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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Мещеряков: хотелось, чтобы "Локомотив" забил больше
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над "Злином" в матче Лиги Европы (3:0).
"Думаю, что футболисты выполнили все установки тренера, надо было играть активно с первых минут, это дало результат, потому что уже за 17 минут забили три гола. Далее играли по ситуации, и, на мой взгляд, не давали сопернику создавать моменты - это нормально, может быть, где-то сказывались нервы.
Хотелось бы, чтобы забили больше, моменты были, будем работать дальше над реализацией. Думаю, ответный матч на поле соперника будет не самым простым", - цитирует Мещерякова ТАСС.
"Думаю, что футболисты выполнили все установки тренера, надо было играть активно с первых минут, это дало результат, потому что уже за 17 минут забили три гола. Далее играли по ситуации, и, на мой взгляд, не давали сопернику создавать моменты - это нормально, может быть, где-то сказывались нервы.
Хотелось бы, чтобы забили больше, моменты были, будем работать дальше над реализацией. Думаю, ответный матч на поле соперника будет не самым простым", - цитирует Мещерякова ТАСС.
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