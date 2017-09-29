Винченцо Монтелла: Анчелотти, если захочет, может стать моим ассистентом в "Милане"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла рассказал, что готов взять к себе в тренерский штаб Карло Анчелотти, который был уволен из "Баварии"."Я его очень уважаю. Он был первым тренером, за которым я следил, когда сам начинал работать. В "Челси" он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником.Так что если он хочет, то может приехать сюда и быть мои ассистентом, это не проблема", - цитирует Монтеллу Football Italia.