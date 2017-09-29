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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Винченцо Монтелла: Анчелотти, если захочет, может стать моим ассистентом в "Милане"
Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла рассказал, что готов взять к себе в тренерский штаб Карло Анчелотти, который был уволен из "Баварии".
"Я его очень уважаю. Он был первым тренером, за которым я следил, когда сам начинал работать. В "Челси" он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником.
Так что если он хочет, то может приехать сюда и быть мои ассистентом, это не проблема", - цитирует Монтеллу Football Italia.
"Я его очень уважаю. Он был первым тренером, за которым я следил, когда сам начинал работать. В "Челси" он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником.
Так что если он хочет, то может приехать сюда и быть мои ассистентом, это не проблема", - цитирует Монтеллу Football Italia.
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