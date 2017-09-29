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Винченцо Монтелла: Анчелотти, если захочет, может стать моим ассистентом в "Милане"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла рассказал, что готов взять к себе в тренерский штаб Карло Анчелотти, который был уволен из "Баварии".

"Я его очень уважаю. Он был первым тренером, за которым я следил, когда сам начинал работать. В "Челси" он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником.

Так что если он хочет, то может приехать сюда и быть мои ассистентом, это не проблема", - цитирует Монтеллу Football Italia.
Теги: Монтелла Анчелотти Милан
Сегодня, 20:49
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Анчелотти знаю... А кто такой Монтелла?


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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