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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Миодраг Божович: смартфоны эти - как наркотики, соцсети портят жизнь молодым игрокам
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказал мнение, что телефоны и соцсети портят современных футболистов.
- Лимит на легионеров - очень чувствительная тема, этим занимается Российский футбольный союз. Что я думаю, это не так важно. Надо какую-то модель найти, хорошую для всех.
- Югославская модель подойдет? Как воспитываются балканские игроки?
- Эти люди очень талантливы для игр с мячом. Это не только футбол: баскетбол, волейбол, гандбол. Но в этих странах не такие деньги, как в России. Наши игроки переезжают сюда из-за финансовых вопросов. А из России уходить не хотят.
Сейчас у нас все меньше хороших игроков. Думаю, что все испортили смартфоны. Все сейчас сидят с телефонами, смотрят в него как под гипнозом. Соцсети портят жизнь молодым людям. У нас раньше ничего не было кроме мяча. Телефоны эти - как наркотики. Футболисты ни одну секунду не могут без них. Если могли бы бегать на поле с телефоном, бегали бы. Я не пользуюсь ни чем. Раньше у меня был Инстаграм, чтобы посмотреть на своих детей. Думаю, что соцсети - это очень плохо. Никто ни с кем не дружит, не разговаривает, - передает слова Божовича Myslo.
- Лимит на легионеров - очень чувствительная тема, этим занимается Российский футбольный союз. Что я думаю, это не так важно. Надо какую-то модель найти, хорошую для всех.
- Югославская модель подойдет? Как воспитываются балканские игроки?
- Эти люди очень талантливы для игр с мячом. Это не только футбол: баскетбол, волейбол, гандбол. Но в этих странах не такие деньги, как в России. Наши игроки переезжают сюда из-за финансовых вопросов. А из России уходить не хотят.
Сейчас у нас все меньше хороших игроков. Думаю, что все испортили смартфоны. Все сейчас сидят с телефонами, смотрят в него как под гипнозом. Соцсети портят жизнь молодым людям. У нас раньше ничего не было кроме мяча. Телефоны эти - как наркотики. Футболисты ни одну секунду не могут без них. Если могли бы бегать на поле с телефоном, бегали бы. Я не пользуюсь ни чем. Раньше у меня был Инстаграм, чтобы посмотреть на своих детей. Думаю, что соцсети - это очень плохо. Никто ни с кем не дружит, не разговаривает, - передает слова Божовича Myslo.
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