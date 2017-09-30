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Александр Самедов: "Спартаку" не надо жаловаться и сетовать на травмы

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказался по поводу многочисленных травм у игроков московской команды.

"Нам не надо жаловаться на обстоятельства и сетовать на травмы в такой ситуации, а просто выходить и играть ради того, чтобы выходить в еврокубки", - цитирует Самедова ТАСС.

Напомним, в лазарете красно-белых находятся Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Дмитрий Комбаров, Георгий Тигиев, Артем Ребров.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 08:59
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(1)
№2 Написал: LLM (Сегодня, 10:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А Тимофеев выздоровел что ли?
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 09:15) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
и Пэдроша сломался .....прям все)
Регистрация: 24.04.2009
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