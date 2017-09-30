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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жерар Пике: счастлив вернуться в состав сборной Испании
Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал возвращение в состав национальной команды.
"Я счастлив вернуться в состав сборной. Нам осталось одержать победу в ближайшей встрече отборочного раунда, чтобы выйти в финальную стадию чемпионата мира
Всегда говорил, что играть за национальную команду - это гордость и отличная мотивация. Факт того, что главный тренер вновь вызвал меня, означает, что я хорошо выполняю свою работу", - цитирует Пике "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
Напомним, ранее Пике призывал жителей Каталонии принять участие в референдуме за независимость от Испании.
"Я счастлив вернуться в состав сборной. Нам осталось одержать победу в ближайшей встрече отборочного раунда, чтобы выйти в финальную стадию чемпионата мира
Всегда говорил, что играть за национальную команду - это гордость и отличная мотивация. Факт того, что главный тренер вновь вызвал меня, означает, что я хорошо выполняю свою работу", - цитирует Пике "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
Напомним, ранее Пике призывал жителей Каталонии принять участие в референдуме за независимость от Испании.
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