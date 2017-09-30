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Дети Артема Реброва помогают ему восстанавливаться после травмы (фото)

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился фотографией с процедуры по восстановлению после травмы колена. Ребров получил ушиб в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1).

Дополнительное обследование выявило у Реброва частичное повреждение связок правого коленного сустава.

"Самое лучшее восстановление", - написал Ребров в Инстаграме.

Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 10:57
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:44) #
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Цитата: mongolor
Ах,кресты,вы мои кресты, судеб сломанных пол-версты) Настрой свой монокль.....там ушиб на ляхе) если он там вообще есть....

Специально, для "культурных" , которые читают по-слогам:
Дополнительное обследование выявило у Реброва частичное повреждение связок правого коленного сустава.



Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Я ж сказал что кресты. Правда не порвал, а просто дернул

Ах,кресты,вы мои кресты, судеб сломанных пол-версты) Настрой свой монокль.....там ушиб на ляхе) если он там вообще есть....
Регистрация: 24.04.2009
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:31) #
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Я ж сказал что кресты. Правда не порвал, а просто дернул.

Поправляйся, хороший человек.
Регистрация: 3.03.2007
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