Дети Артема Реброва помогают ему восстанавливаться после травмы (фото)

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился фотографией с процедуры по восстановлению после травмы колена. Ребров получил ушиб в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1).Дополнительное обследование выявило у Реброва частичное повреждение связок правого коленного сустава."Самое лучшее восстановление", - написал Ребров в Инстаграме.