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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона
Главный тренер "Шанхай СИПГ" Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован за стычку с судьей в матче против "Бэйцзин Гоань" (1:0).
Португалец теперь пропустит восемь матчей, а также заплатит штраф в размере 40 тысяч юаней, информирует официальный сайт китайской суперлиги.
Таким образом, экс-наставник "Зенита" пропустит все игры до конца сезона. "Шанхай" после 22-х туров занимает второе место в таблице чемпионата Китая, отставая от лидера на четыре очка.
Португалец теперь пропустит восемь матчей, а также заплатит штраф в размере 40 тысяч юаней, информирует официальный сайт китайской суперлиги.
Таким образом, экс-наставник "Зенита" пропустит все игры до конца сезона. "Шанхай" после 22-х туров занимает второе место в таблице чемпионата Китая, отставая от лидера на четыре очка.
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