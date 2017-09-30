Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона

Главный тренер "Шанхай СИПГ" Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован за стычку с судьей в матче против "Бэйцзин Гоань" (1:0).Португалец теперь пропустит восемь матчей, а также заплатит штраф в размере 40 тысяч юаней, информирует официальный сайт китайской суперлиги.Таким образом, экс-наставник "Зенита" пропустит все игры до конца сезона. "Шанхай" после 22-х туров занимает второе место в таблице чемпионата Китая, отставая от лидера на четыре очка.