Курбан Бердыев: у Эззатоллахи будет игровая практика в "Амкаре"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 12-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что практически все футболисты казанцев находятся в строю."В принципе, у нас травмирован только Камболов, и мы его ждем. А в целом, все остальные готовы. Эззатоллахи? Саид – перспективный футболист. Были обстоятельств, которые не позволяли ему играть в "Ростове". Он правильно сделал, перейдя в "Амкар", здесь у него будет игровая практика", - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол".