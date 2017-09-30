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Курбан Бердыев: у Эззатоллахи будет игровая практика в "Амкаре"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 12-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что практически все футболисты казанцев находятся в строю.

"В принципе, у нас травмирован только Камболов, и мы его ждем. А в целом, все остальные готовы. Эззатоллахи? Саид – перспективный футболист. Были обстоятельств, которые не позволяли ему играть в "Ростове". Он правильно сделал, перейдя в "Амкар", здесь у него будет игровая практика", - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Бердыев Рубин Амкар
Сегодня, 17:02
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