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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Грасия > Бердыев. «Рубин» проиграл со счётом 0:1 4-й матч чемпионата подряд
А «Амкар» одержал 4 кряду победу. Команда Гаджиева терпеливо оборонялась весь матч и в стиле недавнего «Урала» использовала свой шанс на «Казань-Арене», где собралось чуть более 5 тысяч зрителей. Возвращение Бердыева не помогает и в плане результата: Хави Грасия за 12 туров прошлого сезона набрал больше очков.
Не повторяя ошибок «Локомотива»
После слабого старта сезона в «Амкаре» не стали пороть горячку, а продолжали работать и наконец привели дела в порядок. Команда Гаджиева одержала аж 3 победы подряд, но применительно к матчу с «Рубином» скорее стоило вспоминать о встрече с «Локомотивом», ведь игровой рисунок обещал быть похожим.
«Локо» тогда пропустил уже на 2-й минуте и ничего с этим поделать не смог. «Рубин» задался целью не только не повторить глупости «железнодорожников», но и упростить себе задачу быстрым голом. На первых минутах за счёт взаимодействий Карадениза и Азмуна хозяевам пару раз удалось проникнуть в чужую штрафную, но шокировать уральцев быстрым голом не удалось. Далее всё пошло, как и можно было предположить, очень натужно.
Форварда два, а моментов – ни одного
С формированием саммари 1-го тайма у режиссёра трансляции возникли проблемы. Как и в Грозном, где «Рубин» потерпел третье поражение подряд в рамках чемпионата, Бердыев с первых минут выпустил и Канунникова, и Азмуна, предвидя собственное территориальное преимущество и большое количество навесов. Правда, Лестьенна под нападающими сменил Карадениз, а бороздить левую бровку должен был Кудряшов, а не Набиуллин.
Ни один из замыслов Бердыева глобально не сработал. Игроки «Рубина» дважды падали в чужой штрафной, но эпизоды на пенальти, пожалуй, не тянули. Навесы на здорово выпрыгивающих Канунникова и Азмуна было немногочисленны и производились с сопротивлением пермяков, что сказывалось на качестве.
«Рубин» временами пробовал отдать мяч сопернику и выманить его, но «Амкар» прекрасно понимал вражеский замысел и не давал сопернику разбежаться. За тайм хозяева ни разу не накатили на чужие ворота сходу.
Зато честно
В перерыве Дмитрий Белоруков сделал то, чего от футболистов не ждёшь: прямо сказал, что его нулевая ничья устроит. «Амкар» впереди смотрелся не симпатичнее «Рубина» и запомнился разве что двумя дальними ударами Прокофьева и одной неплохой комбинацией с проникновением в штрафную от Комолова и Мильковича.
Зато с основной задачей Белорукова и его коллег по группе обороны пермяки справлялись. 3 центральных защитника позволяли прихватывать обоих нападающих, опорная зона была прикрыта, на флангах Кудряшову и Бауэру позволялось максимум сделать неудобный навес – «Амкар» выполнил установку тренера и устраивавшие Белорукова 0:0 до перерыва уверенно додержал.
Победить не рискуя
Во 2-м тайме картина кардинально не поменялась. «Амкар» порой тоже владел мячом, но все мы знаем, что не владение мячом иногда бывает самым бесполезным показателем. А острота по-прежнему не возникала. Понятно, что такой ход матча устраивал Гаджиева, но Бердыев обязан был что-то предпринимать, тем более при наличии Жемалетдинова и Лестьенна на скамейке.
На 60-й минуте на поле появился Рифат, но заменил он ни кого-то из защитников, а Канунникова. Жемалетдинова сразу же нашёл отличным пасом Оздоев, но только вышедший на замену игрок сделал неудобную передачу Гёкденизу на пустой угол. Первый голевой момент был упущен.
У «Рубина» продолжили проходить передачи из глубины на нападающих: следом Мвила довёл мяч до Азмуна, но Сердар, который никак не может найти свою игру в Казани, бить метров с 10 не отважился. На 74-й минуте в игре оказался и Лестьенн, но снова не вместо защитника, а взамен ветерана Карадениза.
«Амкар» об атаках уже не помышлял, но по-прежнему находился в своей тарелке. И всё-таки «Рубин» слишком много владел мячом, чтобы совсем ничего не создать: на 79-й минуте Жемалетдинов каким-то образом оказался в абсолютном одиночестве и мог вонзать подачу с углового в ворота, но махнул мимо мяча. Не попал по нему толком и Сигурдссон.
Нужен Януш!
Упорство Бердыева в схеме с тремя центральными защитниками смотрелось всё менее оправданным: «Амкар» вообще не появлялся на чужой половине, охранять Навасу, Сигурдссону и Гранату было нечего. Но и сохранение их всех на поле Бердыеву не помогло - казанцы в 3-й раз подряд пропустили в последние 10 минут.
Несмотря на более именитую скамейку, сработала замена Гаджиева. Бодул первым же касанием с аута перебросил мяч на Гола, а Януш сделал то, для чего он был рождён с такой фамилией. Возрастной и габаритный Цезарь Навас, как и его партнёры, оказался не готов к молниеносному выпаду постоянно оборонявшегося противника, а почему-то Джанаев даже не прыгнул за ударом Гола. Спустить преимущество, ради которого «Амкар» боролся и терпел весь матч, игроки гостей уже не имели права.
Путь команд диаметрально противоположен: у «Амкара» 4 «сухие» победы, у «Рубина» 4 безголевых поражения в чемпионате. При этом пауза должна пойти на пользу и тем, и другим – «Рубину» нужно перезагрузиться, а у «Амкара» не успеет начаться спад.
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз (Лестьенн, 75), М'Вила, Канунников (Жемалетдинов, 66), Азмун
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Сиваков, 90+1), Баланович (Гащенков, 72), Эззатоллахи, Прокофьев (Бодул, 82)
Предупреждения: М'Вила, 60, Милькович, 60, Гранат, 62, Гол, 65, Нигматуллин, 87
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Не повторяя ошибок «Локомотива»
После слабого старта сезона в «Амкаре» не стали пороть горячку, а продолжали работать и наконец привели дела в порядок. Команда Гаджиева одержала аж 3 победы подряд, но применительно к матчу с «Рубином» скорее стоило вспоминать о встрече с «Локомотивом», ведь игровой рисунок обещал быть похожим.
«Локо» тогда пропустил уже на 2-й минуте и ничего с этим поделать не смог. «Рубин» задался целью не только не повторить глупости «железнодорожников», но и упростить себе задачу быстрым голом. На первых минутах за счёт взаимодействий Карадениза и Азмуна хозяевам пару раз удалось проникнуть в чужую штрафную, но шокировать уральцев быстрым голом не удалось. Далее всё пошло, как и можно было предположить, очень натужно.
Форварда два, а моментов – ни одного
С формированием саммари 1-го тайма у режиссёра трансляции возникли проблемы. Как и в Грозном, где «Рубин» потерпел третье поражение подряд в рамках чемпионата, Бердыев с первых минут выпустил и Канунникова, и Азмуна, предвидя собственное территориальное преимущество и большое количество навесов. Правда, Лестьенна под нападающими сменил Карадениз, а бороздить левую бровку должен был Кудряшов, а не Набиуллин.
Ни один из замыслов Бердыева глобально не сработал. Игроки «Рубина» дважды падали в чужой штрафной, но эпизоды на пенальти, пожалуй, не тянули. Навесы на здорово выпрыгивающих Канунникова и Азмуна было немногочисленны и производились с сопротивлением пермяков, что сказывалось на качестве.
«Рубин» временами пробовал отдать мяч сопернику и выманить его, но «Амкар» прекрасно понимал вражеский замысел и не давал сопернику разбежаться. За тайм хозяева ни разу не накатили на чужие ворота сходу.
Зато честно
В перерыве Дмитрий Белоруков сделал то, чего от футболистов не ждёшь: прямо сказал, что его нулевая ничья устроит. «Амкар» впереди смотрелся не симпатичнее «Рубина» и запомнился разве что двумя дальними ударами Прокофьева и одной неплохой комбинацией с проникновением в штрафную от Комолова и Мильковича.
Зато с основной задачей Белорукова и его коллег по группе обороны пермяки справлялись. 3 центральных защитника позволяли прихватывать обоих нападающих, опорная зона была прикрыта, на флангах Кудряшову и Бауэру позволялось максимум сделать неудобный навес – «Амкар» выполнил установку тренера и устраивавшие Белорукова 0:0 до перерыва уверенно додержал.
Победить не рискуя
Во 2-м тайме картина кардинально не поменялась. «Амкар» порой тоже владел мячом, но все мы знаем, что не владение мячом иногда бывает самым бесполезным показателем. А острота по-прежнему не возникала. Понятно, что такой ход матча устраивал Гаджиева, но Бердыев обязан был что-то предпринимать, тем более при наличии Жемалетдинова и Лестьенна на скамейке.
На 60-й минуте на поле появился Рифат, но заменил он ни кого-то из защитников, а Канунникова. Жемалетдинова сразу же нашёл отличным пасом Оздоев, но только вышедший на замену игрок сделал неудобную передачу Гёкденизу на пустой угол. Первый голевой момент был упущен.
У «Рубина» продолжили проходить передачи из глубины на нападающих: следом Мвила довёл мяч до Азмуна, но Сердар, который никак не может найти свою игру в Казани, бить метров с 10 не отважился. На 74-й минуте в игре оказался и Лестьенн, но снова не вместо защитника, а взамен ветерана Карадениза.
«Амкар» об атаках уже не помышлял, но по-прежнему находился в своей тарелке. И всё-таки «Рубин» слишком много владел мячом, чтобы совсем ничего не создать: на 79-й минуте Жемалетдинов каким-то образом оказался в абсолютном одиночестве и мог вонзать подачу с углового в ворота, но махнул мимо мяча. Не попал по нему толком и Сигурдссон.
Нужен Януш!
Упорство Бердыева в схеме с тремя центральными защитниками смотрелось всё менее оправданным: «Амкар» вообще не появлялся на чужой половине, охранять Навасу, Сигурдссону и Гранату было нечего. Но и сохранение их всех на поле Бердыеву не помогло - казанцы в 3-й раз подряд пропустили в последние 10 минут.
Несмотря на более именитую скамейку, сработала замена Гаджиева. Бодул первым же касанием с аута перебросил мяч на Гола, а Януш сделал то, для чего он был рождён с такой фамилией. Возрастной и габаритный Цезарь Навас, как и его партнёры, оказался не готов к молниеносному выпаду постоянно оборонявшегося противника, а почему-то Джанаев даже не прыгнул за ударом Гола. Спустить преимущество, ради которого «Амкар» боролся и терпел весь матч, игроки гостей уже не имели права.
Путь команд диаметрально противоположен: у «Амкара» 4 «сухие» победы, у «Рубина» 4 безголевых поражения в чемпионате. При этом пауза должна пойти на пользу и тем, и другим – «Рубину» нужно перезагрузиться, а у «Амкара» не успеет начаться спад.
Чемпионат России
12 тур
"Рубин" - "Амкар" 0:1
Гол: Гол, 86
12 тур
"Рубин" - "Амкар" 0:1
Гол: Гол, 86
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз (Лестьенн, 75), М'Вила, Канунников (Жемалетдинов, 66), Азмун
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Сиваков, 90+1), Баланович (Гащенков, 72), Эззатоллахи, Прокофьев (Бодул, 82)
Предупреждения: М'Вила, 60, Милькович, 60, Гранат, 62, Гол, 65, Нигматуллин, 87
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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