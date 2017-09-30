Грасия > Бердыев. «Рубин» проиграл со счётом 0:1 4-й матч чемпионата подряд

Чемпионат России



12 тур



"Рубин" - "Амкар" 0:1



Гол: Гол, 86

А «Амкар» одержал 4 кряду победу. Команда Гаджиева терпеливо оборонялась весь матч и в стиле недавнего «Урала» использовала свой шанс на «Казань-Арене», где собралось чуть более 5 тысяч зрителей. Возвращение Бердыева не помогает и в плане результата: Хави Грасия за 12 туров прошлого сезона набрал больше очков.После слабого старта сезона в «Амкаре» не стали пороть горячку, а продолжали работать и наконец привели дела в порядок. Команда Гаджиева одержала аж 3 победы подряд, но применительно к матчу с «Рубином» скорее стоило вспоминать о встрече с «Локомотивом», ведь игровой рисунок обещал быть похожим.«Локо» тогда пропустил уже на 2-й минуте и ничего с этим поделать не смог. «Рубин» задался целью не только не повторить глупости «железнодорожников», но и упростить себе задачу быстрым голом. На первых минутах за счёт взаимодействий Карадениза и Азмуна хозяевам пару раз удалось проникнуть в чужую штрафную, но шокировать уральцев быстрым голом не удалось. Далее всё пошло, как и можно было предположить, очень натужно.С формированием саммари 1-го тайма у режиссёра трансляции возникли проблемы. Как и в Грозном, где «Рубин» потерпел третье поражение подряд в рамках чемпионата, Бердыев с первых минут выпустил и Канунникова, и Азмуна, предвидя собственное территориальное преимущество и большое количество навесов. Правда, Лестьенна под нападающими сменил Карадениз, а бороздить левую бровку должен был Кудряшов, а не Набиуллин.Ни один из замыслов Бердыева глобально не сработал. Игроки «Рубина» дважды падали в чужой штрафной, но эпизоды на пенальти, пожалуй, не тянули. Навесы на здорово выпрыгивающих Канунникова и Азмуна было немногочисленны и производились с сопротивлением пермяков, что сказывалось на качестве.«Рубин» временами пробовал отдать мяч сопернику и выманить его, но «Амкар» прекрасно понимал вражеский замысел и не давал сопернику разбежаться. За тайм хозяева ни разу не накатили на чужие ворота сходу.В перерыве Дмитрий Белоруков сделал то, чего от футболистов не ждёшь: прямо сказал, что его нулевая ничья устроит. «Амкар» впереди смотрелся не симпатичнее «Рубина» и запомнился разве что двумя дальними ударами Прокофьева и одной неплохой комбинацией с проникновением в штрафную от Комолова и Мильковича.Зато с основной задачей Белорукова и его коллег по группе обороны пермяки справлялись. 3 центральных защитника позволяли прихватывать обоих нападающих, опорная зона была прикрыта, на флангах Кудряшову и Бауэру позволялось максимум сделать неудобный навес – «Амкар» выполнил установку тренера и устраивавшие Белорукова 0:0 до перерыва уверенно додержал.Во 2-м тайме картина кардинально не поменялась. «Амкар» порой тоже владел мячом, но все мы знаем, что не владение мячом иногда бывает самым бесполезным показателем. А острота по-прежнему не возникала. Понятно, что такой ход матча устраивал Гаджиева, но Бердыев обязан был что-то предпринимать, тем более при наличии Жемалетдинова и Лестьенна на скамейке.На 60-й минуте на поле появился Рифат, но заменил он ни кого-то из защитников, а Канунникова. Жемалетдинова сразу же нашёл отличным пасом Оздоев, но только вышедший на замену игрок сделал неудобную передачу Гёкденизу на пустой угол. Первый голевой момент был упущен.У «Рубина» продолжили проходить передачи из глубины на нападающих: следом Мвила довёл мяч до Азмуна, но Сердар, который никак не может найти свою игру в Казани, бить метров с 10 не отважился. На 74-й минуте в игре оказался и Лестьенн, но снова не вместо защитника, а взамен ветерана Карадениза.«Амкар» об атаках уже не помышлял, но по-прежнему находился в своей тарелке. И всё-таки «Рубин» слишком много владел мячом, чтобы совсем ничего не создать: на 79-й минуте Жемалетдинов каким-то образом оказался в абсолютном одиночестве и мог вонзать подачу с углового в ворота, но махнул мимо мяча. Не попал по нему толком и Сигурдссон.Упорство Бердыева в схеме с тремя центральными защитниками смотрелось всё менее оправданным: «Амкар» вообще не появлялся на чужой половине, охранять Навасу, Сигурдссону и Гранату было нечего. Но и сохранение их всех на поле Бердыеву не помогло - казанцы в 3-й раз подряд пропустили в последние 10 минут.Несмотря на более именитую скамейку, сработала замена Гаджиева. Бодул первым же касанием с аута перебросил мяч на Гола, а Януш сделал то, для чего он был рождён с такой фамилией. Возрастной и габаритный Цезарь Навас, как и его партнёры, оказался не готов к молниеносному выпаду постоянно оборонявшегося противника, а почему-то Джанаев даже не прыгнул за ударом Гола. Спустить преимущество, ради которого «Амкар» боролся и терпел весь матч, игроки гостей уже не имели права.Путь команд диаметрально противоположен: у «Амкара» 4 «сухие» победы, у «Рубина» 4 безголевых поражения в чемпионате. При этом пауза должна пойти на пользу и тем, и другим – «Рубину» нужно перезагрузиться, а у «Амкара» не успеет начаться спад.: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз (Лестьенн, 75), М'Вила, Канунников (Жемалетдинов, 66), АзмунНигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол (Сиваков, 90+1), Баланович (Гащенков, 72), Эззатоллахи, Прокофьев (Бодул, 82)М'Вила, 60, Милькович, 60, Гранат, 62, Гол, 65, Нигматуллин, 87