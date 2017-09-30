Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:40
Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
17:09
Анатолий Давыдов: такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге (1)
Анатолий Давыдов: такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге (1)
14:29
Анатолий Мещеряков: все надеются, что "Локомотив" будет бороться за что-то выше, чем место в пятерке (1)
Анатолий Мещеряков: все надеются, что "Локомотив" будет бороться за что-то выше, чем место в пятерке (1)
13:24
Дедечковским методом
Дедечковским методом
12:46
Александр Кокорин: у Кокорина есть скорость, он может адаптироваться в европейском футболе (10)
Александр Кокорин: у Кокорина есть скорость, он может адаптироваться в европейском футболе (10)
Гаджи Гаджиев: желаю "Рубину" успехов, у них все получится
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о матче "Рубином" (1:0) в рамках 12-го тура чемпионата России.
"Не могу сказать, что в игре нашей команды была логичная основа и что мы имели еще моменты, кроме гола. Первый тайм чуть лучше сыграли, чем второй, он оказался затратным, немало сил потратили. Во втором тайме "Рубин" был намного быстрее нас в отдельных эпизодах, быстрее добирался до мяча. Нам надо было намного больше времени проводить в обороне.
Мы были готовы к основам игры. Не только к "Рубину", но и к любой другой команде. Но на поле иногда хоть что может случиться.
Наши отношения с Бердыевым могли быть испорчены уже 100 раз. Они насчитывают больше 10 лет. Желаю "Рубину" успехов. Не сомневаюсь, что у этой команды все получится", - сказал Гаджиев.
"Не могу сказать, что в игре нашей команды была логичная основа и что мы имели еще моменты, кроме гола. Первый тайм чуть лучше сыграли, чем второй, он оказался затратным, немало сил потратили. Во втором тайме "Рубин" был намного быстрее нас в отдельных эпизодах, быстрее добирался до мяча. Нам надо было намного больше времени проводить в обороне.
Мы были готовы к основам игры. Не только к "Рубину", но и к любой другой команде. Но на поле иногда хоть что может случиться.
Наши отношения с Бердыевым могли быть испорчены уже 100 раз. Они насчитывают больше 10 лет. Желаю "Рубину" успехов. Не сомневаюсь, что у этой команды все получится", - сказал Гаджиев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.