Гаджи Гаджиев: желаю "Рубину" успехов, у них все получится

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о матче "Рубином" (1:0) в рамках 12-го тура чемпионата России."Не могу сказать, что в игре нашей команды была логичная основа и что мы имели еще моменты, кроме гола. Первый тайм чуть лучше сыграли, чем второй, он оказался затратным, немало сил потратили. Во втором тайме "Рубин" был намного быстрее нас в отдельных эпизодах, быстрее добирался до мяча. Нам надо было намного больше времени проводить в обороне.Мы были готовы к основам игры. Не только к "Рубину", но и к любой другой команде. Но на поле иногда хоть что может случиться.Наши отношения с Бердыевым могли быть испорчены уже 100 раз. Они насчитывают больше 10 лет. Желаю "Рубину" успехов. Не сомневаюсь, что у этой команды все получится", - сказал Гаджиев.