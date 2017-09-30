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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" - "Урал": вперед в прошлое
"Спартак" внезапно уверенно обыграл "Урал" со счетом 2:0, и - страшно сказать - напомнил себя образца прошлого сезона. Подробности в обзоре Rusfootball.info.
Кто может стоять - на поле
Измученный травмами и календарем, "Спартак" в очередной раз вышел на поле в экспериментальном составе. Из-за острого дефицита центральных полузащитников новую позицию пришлось осваивать Ивелину Попову: болгарин составил пару Фернандо в опорной зоне. Помимо этого, Каррера выпустил целиком русскую линию защиты Комбаров-Джикия-Кутепов-Ещенко и впервые доверил место в старте Педро Роше.
Александр Тарханов же ограничился одним, ожидаемым изменением в составе: вместо Данцева место слева в обороне занял Меркулов.
Не все то "Ливерпуль", что в белом
В первые минуты "Спартак" неожиданно предоставил владение "Уралу", отойдя назад. Екатеринбуржцы бодро приняли подарок, однако ничего толкового извлечь не смогли. В то же время, кто-то из спартаковцев, кажется, наконец-то проморгался и оповестил остальных - напротив не англичане. После этого "Спартак" провел отличную комбинацию с участием почти всех атакующих игроков, завершившуюся ударом Роши в Арояна. Момент завершился ничем, однако москвичи уже опомнились и забрали мяч себе. Контроль мяча долгое время не приносил никаких дивидендов. Опасные моменты отсутствовали, уральцы много фолили у своей штрафной, но Фернандо как ни пытался, так и не смог повторить ливерпульский бабах. Пробить пробовал даже Попов, чьи оборонительные способности "Урал" так и не подверг серьезной проверке, но и его удар прошел мимо. Красноречивый факт: первый удар в створ ворот гостей прилетел после 30-й минуты.
Тем не менее, перевес красно-белых рос. "Урал" играл без чужих ворот уже практически двадцать пять минут, и количество атак неуклонно мутировало в качество. Луис Адриано, глубоко опускавшийся за мячом, совершил удачный отбор практически в центральном круге, Попов перевел мяч налево Мельгарехо и тот выдал отличный прострел через полполя. Самедов, оказавшийся где надо, без шансов для Годзюра поразил угол с нерабочей левой.
Сразу после гола "Спартак" вдруг как будто выдохнул и обмяк. До конца тайма оставалось девять минут, но даже за это время "Урал" успел перехватить инициативу и организовать опасность у хозяйских ворот. Никита Глушков убрал на замахе Ещенко и Кутепова, но с убойной позиции попал в своего же игрока.
Неспартаковский второй тайм
В новом сезоне мы уже привыкли, что стоит только судейскому свистку объявить второй тайм - "Спартак" превращается в тыкву. Помня об этом, Тарханов после перерыва с первых минут бросил екатеринбуржцев в прессинг, но затея не прошла. "Урал" пропустил сперва одну опасную контратаку, нейтрализованную лишь героическим усилием ног Лоренсо Мельгарехо, а затем и вторую, от которой не спас уже никто. Адриано и Роша по-бразильски разыграли спартаковскую стеночку и новичок красно-белых отправил свой дебютный гол в сетку Годзюра.
Конечно, перевес "Спартака" в два мяча вообще ничего не гарантирует - уж это мы усвоили. Удвоив перевес, команда Карреры не стала отходить назад, но начала больше позволять гостям. В качельной игре опасности возникали то там, то там, но реально голевых моментов не было. Недостаток оборонительной выучки у Попова компенсировали контратакующие прорывы Адриано, после одного из которых вторую желтую за грубый фол получил Балажиц. 2-0 и 11 против 10 - как мы знаем и это не гарантия итогового успеха "Спартака". Однако в этот раз все прошло на удивление спокойно.
Нестопроцентные моменты были и у тех, и у тех, Роша даже забил второй из офсайда, но засчитанных голов в матче больше не состоялось.
Москвичи, неожиданно, напоследок перед паузой на игры сборных выдали матч калибра прошлого сезона. За перерыв успеет восстановиться часть травмированных и Попову, вероятно, больше не придется опорника, что к лучшему. "Урал" же сыграл на удивление тускло и беззубо, не смог продлить победную серию, и потерпел второе поражение в сезоне. Тем не менее, сегодня команда Тарханова остается в верхней восьмерке.
"Спартак" же продлил беспроигрышную серию до восьми матчей. Сегодня серия "беспроигрышная" без иронии.
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Фернандо, Попов, Педро Роша, Мельгарехо, Самедов, Луис Адриано (Пашалич, 87)
"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Майега, Бавин, Глушков (Фидлер, 67), Бикфалви, Чантурия (Чернов, 78), Евсеев (Ильин, 52)
Желтые карточки: Майега, Ароян.
Красная карточка: Балажиц.
Голы: Самедов (Мельгарехо), 36. Роша (Адриано), 51.
Кто может стоять - на поле
Измученный травмами и календарем, "Спартак" в очередной раз вышел на поле в экспериментальном составе. Из-за острого дефицита центральных полузащитников новую позицию пришлось осваивать Ивелину Попову: болгарин составил пару Фернандо в опорной зоне. Помимо этого, Каррера выпустил целиком русскую линию защиты Комбаров-Джикия-Кутепов-Ещенко и впервые доверил место в старте Педро Роше.
Александр Тарханов же ограничился одним, ожидаемым изменением в составе: вместо Данцева место слева в обороне занял Меркулов.
Не все то "Ливерпуль", что в белом
В первые минуты "Спартак" неожиданно предоставил владение "Уралу", отойдя назад. Екатеринбуржцы бодро приняли подарок, однако ничего толкового извлечь не смогли. В то же время, кто-то из спартаковцев, кажется, наконец-то проморгался и оповестил остальных - напротив не англичане. После этого "Спартак" провел отличную комбинацию с участием почти всех атакующих игроков, завершившуюся ударом Роши в Арояна. Момент завершился ничем, однако москвичи уже опомнились и забрали мяч себе. Контроль мяча долгое время не приносил никаких дивидендов. Опасные моменты отсутствовали, уральцы много фолили у своей штрафной, но Фернандо как ни пытался, так и не смог повторить ливерпульский бабах. Пробить пробовал даже Попов, чьи оборонительные способности "Урал" так и не подверг серьезной проверке, но и его удар прошел мимо. Красноречивый факт: первый удар в створ ворот гостей прилетел после 30-й минуты.
Тем не менее, перевес красно-белых рос. "Урал" играл без чужих ворот уже практически двадцать пять минут, и количество атак неуклонно мутировало в качество. Луис Адриано, глубоко опускавшийся за мячом, совершил удачный отбор практически в центральном круге, Попов перевел мяч налево Мельгарехо и тот выдал отличный прострел через полполя. Самедов, оказавшийся где надо, без шансов для Годзюра поразил угол с нерабочей левой.
Сразу после гола "Спартак" вдруг как будто выдохнул и обмяк. До конца тайма оставалось девять минут, но даже за это время "Урал" успел перехватить инициативу и организовать опасность у хозяйских ворот. Никита Глушков убрал на замахе Ещенко и Кутепова, но с убойной позиции попал в своего же игрока.
Неспартаковский второй тайм
В новом сезоне мы уже привыкли, что стоит только судейскому свистку объявить второй тайм - "Спартак" превращается в тыкву. Помня об этом, Тарханов после перерыва с первых минут бросил екатеринбуржцев в прессинг, но затея не прошла. "Урал" пропустил сперва одну опасную контратаку, нейтрализованную лишь героическим усилием ног Лоренсо Мельгарехо, а затем и вторую, от которой не спас уже никто. Адриано и Роша по-бразильски разыграли спартаковскую стеночку и новичок красно-белых отправил свой дебютный гол в сетку Годзюра.
Конечно, перевес "Спартака" в два мяча вообще ничего не гарантирует - уж это мы усвоили. Удвоив перевес, команда Карреры не стала отходить назад, но начала больше позволять гостям. В качельной игре опасности возникали то там, то там, но реально голевых моментов не было. Недостаток оборонительной выучки у Попова компенсировали контратакующие прорывы Адриано, после одного из которых вторую желтую за грубый фол получил Балажиц. 2-0 и 11 против 10 - как мы знаем и это не гарантия итогового успеха "Спартака". Однако в этот раз все прошло на удивление спокойно.
Нестопроцентные моменты были и у тех, и у тех, Роша даже забил второй из офсайда, но засчитанных голов в матче больше не состоялось.
Москвичи, неожиданно, напоследок перед паузой на игры сборных выдали матч калибра прошлого сезона. За перерыв успеет восстановиться часть травмированных и Попову, вероятно, больше не придется опорника, что к лучшему. "Урал" же сыграл на удивление тускло и беззубо, не смог продлить победную серию, и потерпел второе поражение в сезоне. Тем не менее, сегодня команда Тарханова остается в верхней восьмерке.
"Спартак" же продлил беспроигрышную серию до восьми матчей. Сегодня серия "беспроигрышная" без иронии.
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Фернандо, Попов, Педро Роша, Мельгарехо, Самедов, Луис Адриано (Пашалич, 87)
"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Майега, Бавин, Глушков (Фидлер, 67), Бикфалви, Чантурия (Чернов, 78), Евсеев (Ильин, 52)
Желтые карточки: Майега, Ароян.
Красная карточка: Балажиц.
Голы: Самедов (Мельгарехо), 36. Роша (Адриано), 51.
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