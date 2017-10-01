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Унаи Эмери решил, что Кавани и Неймар будут бить пенальти по очереди Эмери решил, что Кавани и Неймар будут бить пенальти по очереди

Нападающие "ПСЖ" Неймар и Эдинсон Кавани будут бить пенальти по очереди по решению главного тренера команды Унаи Эмери.

"Перед игрой тренер заявил, что футболисты будут бить пенальти по очереди. Сегодня пробил Неймар. В следующий раз 11-метровый удар исполнит Кавани", — цитирует защитника парижан Менье Mirror.

Встреча восьмого тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Бордо" закончилась со счетом 6:2 в пользу команды Эмери. Неймар оформил дубль, а один из мячей бразилец забил с пенальти.

"Газета.ру"
Теги: Эмери ПСЖ Кавани
Сегодня, 06:29
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