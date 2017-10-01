Харри Кейн: это была отличная неделя

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший в сентябре 13 голов и установив тем самым свой личный рекорд результативности, прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом"."Чувствую себя отлично. Я в восторге от победы, это была отличная неделя для команды, и мы просто обязаны продолжить серию после перерыва на матчи сборных", - цитирует Кейна BBС.