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Харри Кейн: это была отличная неделя

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший в сентябре 13 голов и установив тем самым свой личный рекорд результативности, прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом".

"Чувствую себя отлично. Я в восторге от победы, это была отличная неделя для команды, и мы просто обязаны продолжить серию после перерыва на матчи сборных", - цитирует Кейна BBС.
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 09:02
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