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"Ростов" выразил поддержку пострадавшим болельщикам на матче между "Амьеном" и "Лиллем"

"Ростов" на официальной странице в твиттере выразил поддержку пострадавшим болельщикам на матче 8-го тура чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем".

"Ростов" выражает поддержку пострадавшим болельщикам "Лилля" на матче с "Амьеном", – говорится в сообщении.
Теги: Ростов Лилль
Сегодня, 09:30
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