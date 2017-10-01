"Ростов" выразил поддержку пострадавшим болельщикам на матче между "Амьеном" и "Лиллем"

"Ростов" на официальной странице в твиттере выразил поддержку пострадавшим болельщикам на матче 8-го тура чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем"."Ростов" выражает поддержку пострадавшим болельщикам "Лилля" на матче с "Амьеном", – говорится в сообщении.