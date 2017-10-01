"Локомотив" - "Динамо": стартовые составы

Стали известны составы "Локомотива" и "Динамо" на матч 12-го тура РФПЛ.Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер.Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Галанин, Галаджан.Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Луценко, Тьям, Бечирай.Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Сапета, Зотов, Катрич, Ташаев, Кузьмин, Обольский, Вандерсон.