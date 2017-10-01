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"Локомотив" - "Динамо": стартовые составы

Стали известны составы "Локомотива" и "Динамо" на матч 12-го тура РФПЛ.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Галанин, Галаджан.

"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Луценко, Тьям, Бечирай.

Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Сапета, Зотов, Катрич, Ташаев, Кузьмин, Обольский, Вандерсон.
Теги: Локомотив Динамо
Сегодня, 15:17
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№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Опасно с Динамо в 2 цз играть. Как бы не пришлось менять схему по ходу игры


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Never cared for what they do
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Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 15:26) #
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всего в 2 заща? хм. интересно
Регистрация: 27.09.2015
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