Диего Симеоне: думаю, партнёры по команде должны помочь Гризманну приблизиться к голам

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью с "Леганесом" (0:0).- Это игрок, который привил нам дурную привычку, всегда решая проблемы команды в атаке. Когда Антуан забивает, команда имеет отличные шансы на победу. Но в противном случае все становится намного сложнее. Думаю, что другие форварды и партнёры могут помочь ему приблизиться к голам. Нужно поделить ответственность, которая не должна всецело лежать на Гризманне, - цитирует Симеоне Marca.