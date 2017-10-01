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Диего Симеоне: думаю, партнёры по команде должны помочь Гризманну приблизиться к голам

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью с "Леганесом" (0:0).

- Это игрок, который привил нам дурную привычку, всегда решая проблемы команды в атаке. Когда Антуан забивает, команда имеет отличные шансы на победу. Но в противном случае все становится намного сложнее. Думаю, что другие форварды и партнёры могут помочь ему приблизиться к голам. Нужно поделить ответственность, которая не должна всецело лежать на Гризманне, - цитирует Симеоне Marca.
Теги: Симеоне Гризманн Атлетико
Сегодня, 15:28
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