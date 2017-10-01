Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Динамо"?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (26)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (26)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
12:24
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Вчера 23:30
Александр Жуков: дети чувствуют, что они не одни
Александр Жуков: дети чувствуют, что они не одни
Диего Симеоне: думаю, партнёры по команде должны помочь Гризманну приблизиться к голам
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью с "Леганесом" (0:0).
- Это игрок, который привил нам дурную привычку, всегда решая проблемы команды в атаке. Когда Антуан забивает, команда имеет отличные шансы на победу. Но в противном случае все становится намного сложнее. Думаю, что другие форварды и партнёры могут помочь ему приблизиться к голам. Нужно поделить ответственность, которая не должна всецело лежать на Гризманне, - цитирует Симеоне Marca.
- Это игрок, который привил нам дурную привычку, всегда решая проблемы команды в атаке. Когда Антуан забивает, команда имеет отличные шансы на победу. Но в противном случае все становится намного сложнее. Думаю, что другие форварды и партнёры могут помочь ему приблизиться к голам. Нужно поделить ответственность, которая не должна всецело лежать на Гризманне, - цитирует Симеоне Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.