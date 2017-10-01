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ЦСКА сыграл вничью с "Уфой"

ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Уфой".

Чемпионат России

12 тур

ЦСКА - "Уфа" 0:0

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов, (Чалов, 78).

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Кэтэлин Карп, 88), Сысуев, (Обляков, 77), Игбун, (Фатаи, 84).

Предупреждения: Вернблум, 21
Теги: ЦСКА Уфа
Сегодня, 15:52
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26
(3)
№26 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:08) #
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online

Цитата: Hitman
не забили потому что не было никакого пенальти

и Беленов - красавец!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№25 Написал: Hitman (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
конюшня снова хотела на дурака выехать,не одного осмысленного действия в атаке за весь матч и судья ставит левый пенальти в концовке,который пришел с дурного случайного рикошета,в этом моменте вся конюшня последних лет,а не забили потому что не было никакого пенальти,позорники...
Регистрация: 20.04.2017
№24 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: бульбаш
Цитата: MATPOCOB
Цитата: бульбаш
Цитата: serega_user
Есть над чем репу почесать. Но счет по игре. Опять не удалось обыграть 10 игроков в штрафной.

НЕЕЕ!!! 10 ИГРОКОВ в штрафной это вы отскочили уфа как минимум 3 должна вкатывать а пенальти ХА-ХА


Да чего уж три! Все пять!

МОЖЕТ И ПЯТЬ ,МОМЕНТОВ У УФЫ ПОБОЛЬШЕ БЫЛО ТО.


Говорю же бери больше! Вы что покуриваете что ли и после этого в фантазиях витаете?
Прекратите уже откровенную ерунду нести. понимаю болеешь за другую команду, но уж такую чепуху хватит пороть.
Регистрация: 10.10.2006
№23 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: MATPOCOB
Цитата: oukb8071988
цска полное УГ
тошнилово
смотреть вообще НЕВОЗМОЖНО
даже не помогла левая пенка))))
посмотрим что пробубнят иксперды конебомжи ловчевы


А зачем вы смотрите????? Я вот ваш матч не смотрел, и пустобрёхством не занимаюсь зато.

У них праздник. На любимое 6 место поднялись. Дай свиньям позлорадствовать. А то в этом сезоне над ними итак часто смеются.


Не 6 место,а 5-6 шестое,а вы я смотрю далеко от нас ушли,ахах.
Регистрация: 12.02.2013
№22 Написал: imaginary (Сегодня, 16:04) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
интересная игра будет в следующем туре в Краснодаре
выиграет тот, кто будет играть в футбол, а не перепинывать пешком мяч

но будут ли такие?
Регистрация: 7.02.2010
№21 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: BAFOMET
Российский футбол в жесточайшем кризисе. Удивляться нечему: бардак в стране и в футболе, в частности. Жировать будет только одно - чудо с болот, тратя безумные деньги на хотелки Миллера и К.


Ну это только с сосьедадами,которые себе 2 мяча привезли.
Регистрация: 12.02.2013
№20 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 16:02) #
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online

Уныло и предсказуемо.0:0.
Регистрация: 24.10.2012
№19 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 16:02) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
blya,,,
Регистрация: 19.05.2015
№18 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 16:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Цитата: бульбаш
Цитата: serega_user
Есть над чем репу почесать. Но счет по игре. Опять не удалось обыграть 10 игроков в штрафной.

НЕЕЕ!!! 10 ИГРОКОВ в штрафной это вы отскочили уфа как минимум 3 должна вкатывать а пенальти ХА-ХА


Да чего уж три! Все пять!

МОЖЕТ И ПЯТЬ ,МОМЕНТОВ У УФЫ ПОБОЛЬШЕ БЫЛО ТО.
Регистрация: 8.05.2016
№17 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nevada007
вот так получается, однако!!! МЮ играл на выезде с ЦСКА в ЛЧ, а в ПЛ играл вчера...победа..... ЦСКА же сегодня, опять дома... ничья!! УРОВЕНЬ!!!!


Ну ты сравнил!!! Игры в среду что ли не хватило? Ты бы ещё и с реалом сравнил.
Регистрация: 10.10.2006
№16 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MATPOCOB
Цитата: oukb8071988
цска полное УГ
тошнилово
смотреть вообще НЕВОЗМОЖНО
даже не помогла левая пенка))))
посмотрим что пробубнят иксперды конебомжи ловчевы


А зачем вы смотрите????? Я вот ваш матч не смотрел, и пустобрёхством не занимаюсь зато.

У них праздник. На любимое 6 место поднялись. Дай свиньям позлорадствовать. А то в этом сезоне над ними итак часто смеются.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№15 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oukb8071988
цска полное УГ
тошнилово
смотреть вообще НЕВОЗМОЖНО
даже не помогла левая пенка))))
посмотрим что пробубнят иксперды конебомжи ловчевы


А зачем вы смотрите????? Я вот ваш матч не смотрел, и пустобрёхством не занимаюсь зато.

Цитата: Konnekt
Вялая и инертная игра ЦСКА в течение почти всего матча, если и могла привести к какому-нить результату, то только к отрицательному. Даже пенальти пробили откровенно слабо. Заключительный пятиминутный всплеск уже ничего не мог изменить.
Уфа сыграла грамотно и вполне заслужила своё столичное очко.


Абсолютно согласен.
Регистрация: 10.10.2006
№14 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (3)
online

Безголевая ничья получилась поинтереснее
многих результативных игр!
Обе команды выложились на полную.Настоящая битва,
без пауз,без остановок...нерв игры держал в напряжении
на протяжении всего матча!Жаль не случилось голов...
Всем участникам матча огромное спасибо!
Регистрация: 7.05.2010
№13 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: бульбаш
Цитата: serega_user
Есть над чем репу почесать. Но счет по игре. Опять не удалось обыграть 10 игроков в штрафной.

НЕЕЕ!!! 10 ИГРОКОВ в штрафной это вы отскочили уфа как минимум 3 должна вкатывать а пенальти ХА-ХА


Да чего уж три! Все пять! Бери больше!
Регистрация: 10.10.2006
№12 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 15:59) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
цска полное УГ
тошнилово
смотреть вообще НЕВОЗМОЖНО
даже не помогла левая пенка))))
посмотрим что пробубнят иксперды конебомжи ловчевы
Регистрация: 24.11.2008
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Думал кони победят если честно.Но график игр сказывается на команде и травмы пошли.,похоже с нами на пару в этом сезоне без медалей.Я так и не понимаю,в какой футбол хочет играть команда Семака,в атаке полные 0,а в обороне всей командой стоять много ума не надо.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: бульбаш
Цитата: serega_user
Есть над чем репу почесать. Но счет по игре. Опять не удалось обыграть 10 игроков в штрафной.

НЕЕЕ!!! 10 ИГРОКОВ в штрафной это вы отскочили уфа как минимум 3 должна вкатывать а пенальти ХА-ХА

Долбан что ли?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пендаль был, даже обсуждать нечего, на повторе всё видно было. Но Натхо был совершенно бездарен.
А вот Головина и Витинью палкой что ли надо бить, чтобы мяч хотя бы на третьем касании отдавали, Натхо уже старый он не поймёт, а у этих вроде бы должен быть шанс перестроится.
В игре с МЮ было наглядно заметно насколько их игроки быстрее друг другу мяч передают, а не перекладывают с ноги на ноги как наши парни.
Оттого то и Уфа успевала назад отойти, что когда мяч попадает к Натхе или Головину они начинают его возить. Конечно Головин техничный и т.д., но если бы быстрее отдавал, то и скорость в игре была бы.
Унылый матч.
Регистрация: 10.10.2006
№8 Написал: Konnekt (Сегодня, 15:57) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Вялая и инертная игра ЦСКА в течение почти всего матча, если и могла привести к какому-нить результату, то только к отрицательному. Даже пенальти пробили откровенно слабо. Заключительный пятиминутный всплеск уже ничего не мог изменить.
Уфа сыграла грамотно и вполне заслужила своё столичное очко.


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№7 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 15:57) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Есть над чем репу почесать. Но счет по игре. Опять не удалось обыграть 10 игроков в штрафной.

НЕЕЕ!!! 10 ИГРОКОВ в штрафной это вы отскочили уфа как минимум 3 должна вкатывать а пенальти ХА-ХА
Регистрация: 8.05.2016
№6 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я и не сомневался что будет или 0-0 ил какой гол с пенальти. Получилось оба варианта и с пенкой и 0-0. А вообще игра уг, если на своем поле не обыгрывать УФУ какая нах ЛЧ, какие млять шансы. Даже в такой группе....
Регистрация: 11.07.2006
№5 Написал: nevada007 (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот так получается, однако!!! МЮ играл на выезде с ЦСКА в ЛЧ, а в ПЛ играл вчера...победа..... ЦСКА же сегодня, опять дома... ничья!! УРОВЕНЬ!!!!
Регистрация: 27.05.2016
№4 Написал: vlees: (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
цкг уг,отправьте их в 1 див за левые пенальти.
Регистрация: 5.08.2017
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Есть над чем репу почесать. Но счет по игре. Опять не удалось обыграть 10 игроков в штрафной.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:53) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
вот и ладушки. нечего левые пенки ставить!
Регистрация: 9.11.2011
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:53) #
  • +1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
игра уфы и цкг унылое говно, даже левое пенальти не помогло


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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