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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (26)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (26)
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Александр Жуков: дети чувствуют, что они не одни
Александр Жуков: дети чувствуют, что они не одни
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой"
ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Уфой".
Чемпионат России
12 тур
ЦСКА - "Уфа" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов, (Чалов, 78).
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Кэтэлин Карп, 88), Сысуев, (Обляков, 77), Игбун, (Фатаи, 84).
Предупреждения: Вернблум, 21
Чемпионат России
12 тур
ЦСКА - "Уфа" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, (Игнашевич, 46), Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов, (Чалов, 78).
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Кэтэлин Карп, 88), Сысуев, (Обляков, 77), Игбун, (Фатаи, 84).
Предупреждения: Вернблум, 21
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