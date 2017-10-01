Хави: позор, что в демократической стране людям не дают голосовать

Бывший капитан "Барселоны" Хави прокомментировал действия полиции Испании в преддверии референдума по вопросу отделения Каталонии."Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое право голоса", - цитирует Хави El Mundo Deportivo.