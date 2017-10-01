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Хави: позор, что в демократической стране людям не дают голосовать

Бывший капитан "Барселоны" Хави прокомментировал действия полиции Испании в преддверии референдума по вопросу отделения Каталонии.

"Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое право голоса", - цитирует Хави El Mundo Deportivo.
Теги: Хави
Сегодня, 16:11
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4
(1)
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:10) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: belozero

Цитата: belozero
В России ты бы за такое в каталажку сел на долгие годы..
это кого за такое сажали?

а что с него взять то,типичный поклонник либерастов-главное пукнуть...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 16:24) #
  • +5
  •  (11)

Хави, может ты заодно и Крым признаешь?
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: jarny (Сегодня, 16:22) #
  • +4
  •  (10)
online

Цитата: belozero
В России ты бы за такое в каталажку сел на долгие годы..

это кого за такое сажали?
Регистрация: 6.02.2009
№1 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 16:18) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
В России ты бы за такое в каталажку сел на долгие годы..
Регистрация: 12.09.2007
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