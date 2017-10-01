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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хави: позор, что в демократической стране людям не дают голосовать
Бывший капитан "Барселоны" Хави прокомментировал действия полиции Испании в преддверии референдума по вопросу отделения Каталонии.
"Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое право голоса", - цитирует Хави El Mundo Deportivo.
"Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое право голоса", - цитирует Хави El Mundo Deportivo.
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