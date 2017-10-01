Стоцкий: Главное, что набрали очки в матче с ЦСКА

Полузащитник ''Уфы'' Дмитрий Стоцкий прокомментировал нулевую ничью в матче с московским ЦСКА:- На выезде всегда тяжело играть. мы довольны что взяли очки.- Не знаю, я не смотрел повтор. кто-то говорил что задевали, кто -то что контакта не было.- Для нас каждое очко важное. для нас это важная ничья. Изначально хотели достойно сыграть и набрать очки.- Я слышал, что были какие-то намеки, но чего-то конкретного не было.- Моя задача проявлять себя в каждом матче. Независимо от соперника.- Нет. Ведь я не играл с ''Динамо''.