Опрос:

Новости партнеров

Стоцкий: Главное, что набрали очки в матче с ЦСКА

Полузащитник ''Уфы'' Дмитрий Стоцкий прокомментировал нулевую ничью в матче с московским ЦСКА:

- На выезде всегда тяжело играть. мы довольны что взяли очки.

- Пенальти был?

- Не знаю, я не смотрел повтор. кто-то говорил что задевали, кто -то что контакта не было.

- Насколько чувствовался накал эмоций во время матча?

- Для нас каждое очко важное. для нас это важная ничья. Изначально хотели достойно сыграть и набрать очки.

- Было много слухов, что вы можете перейти в ЦСКА. Правда, что разговоры об этом были?

- Я слышал, что были какие-то намеки, но чего-то конкретного не было.

- Не хотелось проявиться себя на фоне этих слухов против ЦСКА?

- Моя задача проявлять себя в каждом матче. Независимо от соперника.

- Ожидали себя увидеть в списке сборной на ближайшие матчи?

- Нет. Ведь я не играл с ''Динамо''.
Теги: ЦСКА Уфа Стоцкий
Сегодня, 17:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.