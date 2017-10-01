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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Стоцкий: Главное, что набрали очки в матче с ЦСКА
Полузащитник ''Уфы'' Дмитрий Стоцкий прокомментировал нулевую ничью в матче с московским ЦСКА:
- На выезде всегда тяжело играть. мы довольны что взяли очки.
- Пенальти был?
- Не знаю, я не смотрел повтор. кто-то говорил что задевали, кто -то что контакта не было.
- Насколько чувствовался накал эмоций во время матча?
- Для нас каждое очко важное. для нас это важная ничья. Изначально хотели достойно сыграть и набрать очки.
- Было много слухов, что вы можете перейти в ЦСКА. Правда, что разговоры об этом были?
- Я слышал, что были какие-то намеки, но чего-то конкретного не было.
- Не хотелось проявиться себя на фоне этих слухов против ЦСКА?
- Моя задача проявлять себя в каждом матче. Независимо от соперника.
- Ожидали себя увидеть в списке сборной на ближайшие матчи?
- Нет. Ведь я не играл с ''Динамо''.
- На выезде всегда тяжело играть. мы довольны что взяли очки.
- Пенальти был?
- Не знаю, я не смотрел повтор. кто-то говорил что задевали, кто -то что контакта не было.
- Насколько чувствовался накал эмоций во время матча?
- Для нас каждое очко важное. для нас это важная ничья. Изначально хотели достойно сыграть и набрать очки.
- Было много слухов, что вы можете перейти в ЦСКА. Правда, что разговоры об этом были?
- Я слышал, что были какие-то намеки, но чего-то конкретного не было.
- Не хотелось проявиться себя на фоне этих слухов против ЦСКА?
- Моя задача проявлять себя в каждом матче. Независимо от соперника.
- Ожидали себя увидеть в списке сборной на ближайшие матчи?
- Нет. Ведь я не играл с ''Динамо''.
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