Сразу к делу. «Локомотив» – на взлёт, «Динамо» – на вылет

Чемпионат России



12 тур



"Локомотив" - "Динамо" 3:0



Голы: Фернандеш, 25, Эдер, 35, Алексей Миранчук, 58

«Локомотив» вряд ли рассчитывал встретить в нашем чемпионате столь же простого соперника, каким в четверг явился «Фастав Злин». Но «Динамо» хоть и пропустило 3 мяча не за 17, а за 58 минут, всё равно не доставило команде Сёмина никаких проблем, не забило уже в 6-м матче подряд и опустилось в зону вылета.«Армейцы» никогда при Гончаренко не отходили от схемы в 3 центральных защитника, «Локомотив» же в основном перестраивается с неё по ходу матчей и в большинстве случаев успешно. ЦСКА сегодня сыграл против «Уфы» в 2 центральных, Сёмин тоже пошёл на изменения. Конечно, никакой связи между этими событиями нет, но факт есть факт.«Динамо» же сыграло ожидаемой моделью с Сосниным и Темниковым на флангах полузащиты, которая давала результат в матчах против прошлогодней первой тройки. Единственным сюрпризом стало появление в старте Луценко вместо Вандерсона – Евгений составил с Бечираем пару в общем-то однотипных форвардов. Они, как и все остальные игрок «Динамо», промолчали в атаке весь сентябрь. Уже в начале встречи Калитвинцев столкнулся с ещё одной большой проблемой: ключевого игрока центра поля Самбу Соу после встречи с Денисовым и Тарасовым пришлось менять на Зотова.И снова лёгкая прогулка«Локомотив» идём на 2-м месте, но со стороны определённой группы лиц постоянно подвергается критике и троллингу. Но из-за игры, которую демонстрирует команда, из-за натужности побед, кажется, что какую-то долю правды на своём наконечнике эти критические стрелы с собой несут.У «Локомотива» действительно не получается выигрывать легко и зрелищно, если речь идёт о домашней встрече с аутсайдером. И «Арсеналу», и «Анжи», и «СКА-Хабаровску» команда Сёмина забила только в 2-м тайме и только 1 раз. «Тосно» с «Амкаром» и вовсе проиграла. Однако в четверг «железнодорожникам» во главе с Фернандешем удалось оперативно уничтожить «Фастав». «Динамо» ждала примерно та же участь.Любая команда Премьер-лиги может навязать борьбу «Локомотиву», сыграв строго и глубоко от обороны. Так казалось до начала встречи, тем более что «Динамо» на прошлой неделе в такой манере сковало ЦСКА. Но с «Локомотивом» почему-то не получилось абсолютно ничего.Хозяева с первых минут плотно захватили мяч. «Динамо» откатилось за его линию, габаритные форварды оказались абсолютно отрезанными от команды, а в опорной зоне без Соу начали зиять дыры. Одна из них обнажилась в результате потери Соснина на своей половине поля (по этому показателю «Динамо» в лидерах лиги, всё логично). Игнатьев отобрал, переадресовал Тарасову, а тот – брату-Антону. Никто не помешал Миранчуку пройти метров 10 до чужой штрафной и пробить, никто не помешал Фернандешу добить мяч с острого угла. Кошмар.Если первый гол – бардак, то второй – трагикомедия. На линии штрафной образовалась свалка, в которой Алексей Миранчук и Эдер умудрились оставить в дураках 5 игроков «Динамо» и их вратаря. Впрочем, возникла такая ситуация тоже не на пустом месте: бело-голубые, весь тайм сидевшие за линией мяча, пустились в высокий неграмотный прессинг, который «Локомотив» легко разбил и по правому флангу пролетел центр поля как «Сапсан». Никакого сдерживающего сопротивления.9(5)–1(0) по ударам – статистика, которая в этом случае в комментариях не нуждается. Пока Сёмин прыгал, Калитвинцев не поднимался со скамейки, словно чувствуя, что кресло под ним расшатывается.В перерыве можно было бы ждать замен от Калитвинцева, но на деле Сёмин традиционно сменил Лысова. Виталий Денисов пока никак не вернёт себе место левого защитника окончательно, но на замену сегодня вышел. Но более заметны были защитники «Динамо», которые на 58-й минуте после новой потери на своей половине поля (Игорь Денисов здорово поджал) продемонстрировали чудеса организованности и позволили Алексею Миранчуку войти в дыру радиусом чуть менее 10 метров. Хорошую передачу брата 59-й номер использовал красиво и по делу.«Динамо» оставалось только идти вперёд, чтобы наконец покончить с 6-матчевой (если считать игру со сборной России, за которую играли братья Миранчуки, Тарасов и Игнатьев) безголевой серией. Неплохой момент для этого имел Луценко, но Гильерме выручил свою команду после выхода 1 на 1. Калитвинцев дал шанс Ташаеву и Обольскому, но лучший шанс забить 4-й гол имел всё-таки Антон Миранчук, не попавший по пустым воротам с нескольких метров.Безусловно, «Динамо» необходима пауза. Но возникает вопрос о том, кто будет руководить командой по её ходу. После ничьей с ЦСКА Юрий Калитвинцев ясно дал понять, что многие пытаются расшатать ситуацию в команде, разъединить его с игроками, но ничто не работает против тренера так, как результат. 2-недельный перерыв не вернёт «Динамо» Панченко, хотя и с Кириллом команда не забивала в 4-х встречах подряд. Имея в составе Луценко, Бечирая, Вандерсона, Ташаева, Катрича, Зотова, можно добиваться лучших результатов и без Панченко.Юрий Палыч тоже подвергается давлению, руководство явно не горит желанием с ним сотрудничать, но делать ничего не остаётся: c «Зенитом» и его 85-миллионной трансферной кампанией в России не может соперничать никто, а всех остальных «Локомотив» теперь превосходит минимум на 5 очков.Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Алексей Миранчук, Тарасов (Баринов, 86), Игорь Денисов, Антон Миранчук, Игнатьев (Ротенберг, 82), Фернандеш, Эдер, Лысов (Виталий Денисов, 46)Шунин, Козлов, Хольмен, Темников (Ташаев, 67), Терехов, Шуньич, Соснин, Соу (Зотов, 15), Тьям, Луценко, Бечирай (Обольский, 76)Игорь Денисов, 67