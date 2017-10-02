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Паулиньо: в Литве я столкнулся с расизмом

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал, что в 2006 году в возрасте 18 лет имел проблемы с расизмом в Литве.

"Я уехал в Литву за новыми ощущениями. Там все было хорошо, пока я не столкнулся в расизмом. Как обычно это и бывает. Я навсегда запомнил это. Доставалось и моим партнерам по команде. Сильно пострадал от этого", - цитирует Паулиньо El Periodico.
Теги: Паулиньо Барселона
Сегодня, 07:42
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№1 Написал: кандид (Сегодня, 08:26) #
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Катит бочку на мирных литовцев . Они ж европейцы .
Регистрация: 29.09.2016
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