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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Паулиньо: в Литве я столкнулся с расизмом
Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал, что в 2006 году в возрасте 18 лет имел проблемы с расизмом в Литве.
"Я уехал в Литву за новыми ощущениями. Там все было хорошо, пока я не столкнулся в расизмом. Как обычно это и бывает. Я навсегда запомнил это. Доставалось и моим партнерам по команде. Сильно пострадал от этого", - цитирует Паулиньо El Periodico.
"Я уехал в Литву за новыми ощущениями. Там все было хорошо, пока я не столкнулся в расизмом. Как обычно это и бывает. Я навсегда запомнил это. Доставалось и моим партнерам по команде. Сильно пострадал от этого", - цитирует Паулиньо El Periodico.
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