Паулиньо: в Литве я столкнулся с расизмом

Полузащитник "Барселоны" Паулиньо рассказал, что в 2006 году в возрасте 18 лет имел проблемы с расизмом в Литве."Я уехал в Литву за новыми ощущениями. Там все было хорошо, пока я не столкнулся в расизмом. Как обычно это и бывает. Я навсегда запомнил это. Доставалось и моим партнерам по команде. Сильно пострадал от этого", - цитирует Паулиньо El Periodico.