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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Пике не хотел играть против "Лас-Пальмаса"
Пике не хотел играть против "Лас-Пальмаса"
Любители удалений и капитаны. Сборная неудачников 12-го тура
Rusfootball.info в своей традиционной рубрике расскажет о тех игроках минувшего тура, что разочаровали своих болельщиков больше всего
Антон Шунин, «Динамо»
Антон не сумел ни в чём помочь своей команде в дерби против «Локомотива». Вряд ли можно с уверенностью сказать, что именно голкипер главный виновник разгрома «бело-голубых» в Черкизове, но больше него в туре никто не пропустил.
Эмануэль Маммана, «Зенит»
Питерский аргентинец целиком провалил матч против «Анжи». Он умудрился показать себя в обоих голах махачкалинцев. И как вы понимаете, далеко не в положительном смысле этого выражения.
Андреас Гранквист, «Краснодар»
Капитан, как и вся команда, выглядел в Туле абсолютно неубедительно. Действовал ненадежно, ничем не отметился впереди, да и вообще – допустил ключевую ошибку. Конечно, не стоит вешать всех собак на одного защитника, но именно Гранквист не сумел дотянуться до мяча после подачи с углового в первом тайме, - и Джорджевич замкнул навес, забив единственный гол встречи.
Грегор Балажиц, «Урал»
Не только удалился в концовке матча, превратив ничтожную возможность отыграться в совершенно нереальную, но и сделал всё в эпизоде с первым голом «Спартака», чтобы Попов снаряд всё-таки получил и начал голевую атаку.
Ингасон, «Ростов»
Оказался прямым виновником первого гола хабаровчан – не сумел прервать довольно простую передачу, - также в случае со вторым вёл себя довольно пассивно. Да и в общем, действовал не слишком надежно и уверенно. А ведь именно два игровых оттенка – важнейшие в жизни центрального защитника.
Сергей Брызгалов, «Анжи»
Защитнику футбольного клуба «Анжи», который чуть было не грохнул сам «Зенит» в последнем матче этого тура, здорово не повезло. В заключительной части игры снаряд после дальнего выстрела проскочил у Сергея между ног и дезориентировал голкипера Будакова. Случился гол, благодаря которому "Зенит" заработал ничью, а Брызгалов запомнился как главный неудачник завершившейся встречи.
Бибрас Натхо, ЦСКА
"Армейцы" никак не могли забить в течение матча, зато получили право на пенальти на последних минутах игры. Главный тренер решил, что бить будет израильтянин, - и Бибрас не сумел реализовать одиннадцатиметровый, лишив свою команду трёх очков.
Антон Соснин, "Динамо"
Левый полузащитник "бело-голубых" отметился со знаком "минус" дважды. В первый раз он потерял мяч, что привело к голу Фернандеша, а затем организовал довольно странный прессинг, который никак не помешал "Локо" забить второй.
Антон Швец, "Ахмат"
У команды Кононова игра против "Тосно" откровенно не получалась, и полузащитник грозненцев, видимо, не захотел терпеть это мучение до конца. А потому сразу после перерыва зарядил Заболотному локтем в борьбе и был удалён. Без одного игрока "Ахмат" проиграв, пропустил в концовке.
Шарль Каборе, "Краснодар"
Ещё один удалившийся футболист этого тура. После перерыва француз оборвал опасную контратаку туляков и оставил своих в меньшинстве. Примечательно, что Каборе побил рекорд, удалившись в пятом сезоне подряд. Близок к нему только Дейвидас Шемберас, бывший игрок московского ЦСКА, который удалялся четыре года подряд.
Сердар Азмун, "Рубин"
Несмотря на то, что Бердыев начал с казанцами достаточно резво, в команде все-таки обнаружились проблемы, и очки теперь она набирает с огромным трудом. На сей раз было поражение от реанимировавшегося "Амкара". Если выделять виновников этого результата, то взор непременно нужно направлять на линию атаки. Именно там располагаются главные неудачники "Рубина" в этом туре.
Мы выбрали Сердара Азмуна. За нереализацию моментов и довольно пассивный стиль игры. Иранский Месси показал себя далеко не с лучшей стороны и не помог своим партнерам добиться хотя бы ничейного результата.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Антон Шунин, «Динамо»
Антон не сумел ни в чём помочь своей команде в дерби против «Локомотива». Вряд ли можно с уверенностью сказать, что именно голкипер главный виновник разгрома «бело-голубых» в Черкизове, но больше него в туре никто не пропустил.
Эмануэль Маммана, «Зенит»
Питерский аргентинец целиком провалил матч против «Анжи». Он умудрился показать себя в обоих голах махачкалинцев. И как вы понимаете, далеко не в положительном смысле этого выражения.
Андреас Гранквист, «Краснодар»
Капитан, как и вся команда, выглядел в Туле абсолютно неубедительно. Действовал ненадежно, ничем не отметился впереди, да и вообще – допустил ключевую ошибку. Конечно, не стоит вешать всех собак на одного защитника, но именно Гранквист не сумел дотянуться до мяча после подачи с углового в первом тайме, - и Джорджевич замкнул навес, забив единственный гол встречи.
Грегор Балажиц, «Урал»
Не только удалился в концовке матча, превратив ничтожную возможность отыграться в совершенно нереальную, но и сделал всё в эпизоде с первым голом «Спартака», чтобы Попов снаряд всё-таки получил и начал голевую атаку.
Ингасон, «Ростов»
Оказался прямым виновником первого гола хабаровчан – не сумел прервать довольно простую передачу, - также в случае со вторым вёл себя довольно пассивно. Да и в общем, действовал не слишком надежно и уверенно. А ведь именно два игровых оттенка – важнейшие в жизни центрального защитника.
Сергей Брызгалов, «Анжи»
Защитнику футбольного клуба «Анжи», который чуть было не грохнул сам «Зенит» в последнем матче этого тура, здорово не повезло. В заключительной части игры снаряд после дальнего выстрела проскочил у Сергея между ног и дезориентировал голкипера Будакова. Случился гол, благодаря которому "Зенит" заработал ничью, а Брызгалов запомнился как главный неудачник завершившейся встречи.
Бибрас Натхо, ЦСКА
"Армейцы" никак не могли забить в течение матча, зато получили право на пенальти на последних минутах игры. Главный тренер решил, что бить будет израильтянин, - и Бибрас не сумел реализовать одиннадцатиметровый, лишив свою команду трёх очков.
Антон Соснин, "Динамо"
Левый полузащитник "бело-голубых" отметился со знаком "минус" дважды. В первый раз он потерял мяч, что привело к голу Фернандеша, а затем организовал довольно странный прессинг, который никак не помешал "Локо" забить второй.
Антон Швец, "Ахмат"
У команды Кононова игра против "Тосно" откровенно не получалась, и полузащитник грозненцев, видимо, не захотел терпеть это мучение до конца. А потому сразу после перерыва зарядил Заболотному локтем в борьбе и был удалён. Без одного игрока "Ахмат" проиграв, пропустил в концовке.
Шарль Каборе, "Краснодар"
Ещё один удалившийся футболист этого тура. После перерыва француз оборвал опасную контратаку туляков и оставил своих в меньшинстве. Примечательно, что Каборе побил рекорд, удалившись в пятом сезоне подряд. Близок к нему только Дейвидас Шемберас, бывший игрок московского ЦСКА, который удалялся четыре года подряд.
Сердар Азмун, "Рубин"
Несмотря на то, что Бердыев начал с казанцами достаточно резво, в команде все-таки обнаружились проблемы, и очки теперь она набирает с огромным трудом. На сей раз было поражение от реанимировавшегося "Амкара". Если выделять виновников этого результата, то взор непременно нужно направлять на линию атаки. Именно там располагаются главные неудачники "Рубина" в этом туре.
Мы выбрали Сердара Азмуна. За нереализацию моментов и довольно пассивный стиль игры. Иранский Месси показал себя далеко не с лучшей стороны и не помог своим партнерам добиться хотя бы ничейного результата.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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