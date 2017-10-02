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Юрий Калитвинцев попросил прощения у болельщиков "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев принес извинения болельщикам после матча 12-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:3).

"Болельщики имеют право уйти с трибуны, но пусть они простят нас", - передает слова Калитвинцева "Газета.Ru".
Теги: Калитвинцев Динамо
Сегодня, 08:37
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№3 Написал: Lacan (Сегодня, 09:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Нет тебе прощения, Юра! Игру не поставил ни в атаке, ни в обороне! Не сделал ровным счётом НИЧЕГО, а всё уповал на "пушку" Панченко! Нет Панчи-и нет результата! Собирайся домой - в Киев!
Регистрация: 27.09.2011
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 08:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жаль Динамо. Скорейшего им выздоровления.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: кандид (Сегодня, 08:43) #
  • -3
  •  (3)

Пусть играют в пердиве . И победы придут и болелы на положительных эмоциях . На ветке мусорков вчера это предлагали . Разумно !!!!!
Регистрация: 29.09.2016
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