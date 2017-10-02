Зинедин Зидан: Иско играет, как фристайлер

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Эспаньолом" (2:0) в первенстве Испании прокомментировал игру полузащитника Иско, который сделал дубль."Иско знает, что он важный для нас игрок. Он играет, как фристайлер, и мне это нравится. Он спокоен и умеет выжидать, если что-то идет не так.Видно, что ему комфортно на поле. Мы увидели сегодня один из его лучших матчей", - цитирует Зидана Football Espana.