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Зинедин Зидан: Иско играет, как фристайлер

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Эспаньолом" (2:0) в первенстве Испании прокомментировал игру полузащитника Иско, который сделал дубль.

"Иско знает, что он важный для нас игрок. Он играет, как фристайлер, и мне это нравится. Он спокоен и умеет выжидать, если что-то идет не так.

Видно, что ему комфортно на поле. Мы увидели сегодня один из его лучших матчей", - цитирует Зидана Football Espana.
Теги: Иско Реал Зидан
Сегодня, 08:49
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