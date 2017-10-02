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Константин Генич: "Манчестер Сити" играет в какой-то сумасшедший футбол

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич оценил игру "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне. Команда Хосепа Гвардиолы в 7-м туре АПЛ нанесла гостевое поражение "Челси" (1:0).

"Манчестер Сити" играет в какой-то сумасшедший футбол. Что за скорости..", – передает слова Генича "Советский спорт".
Теги: Генич Манчестер Сити
Сегодня, 09:41
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№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
Цитата: Sergey Nasirov_2
Интересно посмотреть на Манчестер сегодня

Играют, как Генич говорит, на космических скоростях. Интересно надолго хватит поддерживать такой темп в условиях 2-3 матчей в неделю

у них скамейка не хуже основы, так что выдержат


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:07) #
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Цитата: Sergey Nasirov_2
Интересно посмотреть на Манчестер сегодня

Играют, как Генич говорит, на космических скоростях. Интересно надолго хватит поддерживать такой темп в условиях 2-3 матчей в неделю


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:59) #
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Интересно посмотреть на Манчестер сегодня,в этом сезоне ещё не видел игру,но результат очень впечатляет!
Регистрация: 27.07.2016
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