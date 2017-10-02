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Александр Глеб: еще один сезончик проведу, потом пойду учиться на тренера

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" и БАТЭ Александр Глеб рассказал о планах на будущее.

- Что с "Черноморцем"?

– Мы не договорились.

- 2017 год может стать последним в футболе?

– Леманн говорит: "Держись!" Думаю, еще один сезончик проведу.

- Сейчас у вас семья занимает огромное количество времени.

– Это сейчас для меня все. Счастлив, море позитива. Если куда-то выезжаю, стремлюсь скорее домой. Увидеть дочку, ее улыбку.

- Что будете делать после завершения карьеры? Может, станете тренером?

– Пойду учиться, чтобы получить лицензию. Уже созванивался, разговаривал с людьми. Думаю, на этой неделе или следующей запишусь, – цитирует Глеба "Прессбол".
Теги: Глеб
Сегодня, 11:59
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