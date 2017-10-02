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Защитник "Лиона" был удален после того, как случайно выбил карточку из рук арбитра

Защитника "Лиона" Марсело удалили в матче 8-го тура чемпионата Франции с "Анжером" (3:3).

В начале второго тайма бразилец получил предупреждение, а затем случайно выбил желтую карточку из рук арбитра. Судья посчитал, что игрок это сделал умышленно, и удалил его с поля.

На момент удаления "Лион" вел со счетом 3:1, однако, оставшись в меньшинстве не смог удержать победу.

ВИДЕО - здесь

Газета.Ru
Теги: Лион
Сегодня, 13:32
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
ситуация глупая, это да
но с другой стороны - меньше культяпками махать будет
раз игра по факту продолжается - то и вести себя надо соответственно
а помахать и отмахнуться может в перерыве в раздевалке или после матча


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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