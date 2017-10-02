Защитник "Лиона" был удален после того, как случайно выбил карточку из рук арбитра

Защитника "Лиона" Марсело удалили в матче 8-го тура чемпионата Франции с "Анжером" (3:3).В начале второго тайма бразилец получил предупреждение, а затем случайно выбил желтую карточку из рук арбитра. Судья посчитал, что игрок это сделал умышленно, и удалил его с поля.На момент удаления "Лион" вел со счетом 3:1, однако, оставшись в меньшинстве не смог удержать победу.