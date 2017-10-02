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Сергей Силкин: у "Динамо" нет игры, команда не случайно занимает 15-е место

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался относительно команды, занимающей 15-е в таблице РФПЛ.

"Нет игры. Не случайно команда занимает это место в турнирной таблице. Удручает другое, что соперники в плане мотивации настроены лучше. Достаточно вспомнить матч с прямым конкурентом – "Арсеналом" (0:1). Туляки больше хотели и отдавались. Как бы тяжело ни было, нужно всегда биться, чего сейчас не происходит. Так что о каких светлых пятнах можно говорить? 15-е место.

Тут виноваты все: игроки, те, кто готовит, руководители. Все вместе. В клубе что-то не так. В таких ситуациях, чтобы как-то встряхнуть команду, принимается решение о смене тренера. Я с огромным уважением отношусь к Юрию Николаевичу, верю в то, что он сможет переломить эту неприятную ситуацию. Но никуда не денешься – если результата не будет в ближайшее время, то отставка может быть не за горами.

Сейчас у "Динамо" матчи с прямыми конкурентами. Тут игры за шесть очков, будет непросто. "СКА-Хабаровск" удивляет, они бьются с огромным желанием. Чтобы претендовать на три очка, в этом плане нужно быть наголову сильнее. Пауза на игры сборных сейчас очень кстати. Я думаю, что если после перерыва последуют такие же игры, то изменения последуют сразу же", – цитирует Силкина "Р-Спорт".
Теги: Силкин Динамо
Сегодня, 14:51
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№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему бы динамовцам Силкина не вернуть?
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:07) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Выводы нужно было делать уже вчера,ибо завтра будет поздно --вот травмируют ещё парочку игроков основы и будет ситуация --ни игры -ни игроков -- эт надо ж 12 игр и только 10очков -- расстрелять к епеням весь л/с и на кол руководство..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:04) #
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Выход из обороны в атаку через короткий пас в Премьер Лиге-это утопия,что сейчас имеет место в Динамо
Регистрация: 26.01.2017
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