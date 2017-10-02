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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Силкин: у "Динамо" нет игры, команда не случайно занимает 15-е место
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался относительно команды, занимающей 15-е в таблице РФПЛ.
"Нет игры. Не случайно команда занимает это место в турнирной таблице. Удручает другое, что соперники в плане мотивации настроены лучше. Достаточно вспомнить матч с прямым конкурентом – "Арсеналом" (0:1). Туляки больше хотели и отдавались. Как бы тяжело ни было, нужно всегда биться, чего сейчас не происходит. Так что о каких светлых пятнах можно говорить? 15-е место.
Тут виноваты все: игроки, те, кто готовит, руководители. Все вместе. В клубе что-то не так. В таких ситуациях, чтобы как-то встряхнуть команду, принимается решение о смене тренера. Я с огромным уважением отношусь к Юрию Николаевичу, верю в то, что он сможет переломить эту неприятную ситуацию. Но никуда не денешься – если результата не будет в ближайшее время, то отставка может быть не за горами.
Сейчас у "Динамо" матчи с прямыми конкурентами. Тут игры за шесть очков, будет непросто. "СКА-Хабаровск" удивляет, они бьются с огромным желанием. Чтобы претендовать на три очка, в этом плане нужно быть наголову сильнее. Пауза на игры сборных сейчас очень кстати. Я думаю, что если после перерыва последуют такие же игры, то изменения последуют сразу же", – цитирует Силкина "Р-Спорт".
"Нет игры. Не случайно команда занимает это место в турнирной таблице. Удручает другое, что соперники в плане мотивации настроены лучше. Достаточно вспомнить матч с прямым конкурентом – "Арсеналом" (0:1). Туляки больше хотели и отдавались. Как бы тяжело ни было, нужно всегда биться, чего сейчас не происходит. Так что о каких светлых пятнах можно говорить? 15-е место.
Тут виноваты все: игроки, те, кто готовит, руководители. Все вместе. В клубе что-то не так. В таких ситуациях, чтобы как-то встряхнуть команду, принимается решение о смене тренера. Я с огромным уважением отношусь к Юрию Николаевичу, верю в то, что он сможет переломить эту неприятную ситуацию. Но никуда не денешься – если результата не будет в ближайшее время, то отставка может быть не за горами.
Сейчас у "Динамо" матчи с прямыми конкурентами. Тут игры за шесть очков, будет непросто. "СКА-Хабаровск" удивляет, они бьются с огромным желанием. Чтобы претендовать на три очка, в этом плане нужно быть наголову сильнее. Пауза на игры сборных сейчас очень кстати. Я думаю, что если после перерыва последуют такие же игры, то изменения последуют сразу же", – цитирует Силкина "Р-Спорт".
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