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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Восстановление Алана Дзагоева займет четыре недели
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выбыл на четыре недели из-за проблем с ахилловым сухожилием.
"У Дзагоева травма ахиллова сухожилия, и ближайшие четыре недели он нам не сможет помогать. Будет проходить лечение на базе клуба, – сказал врач армейцев Шагабутдин Керимов.
Р-Спорт
"У Дзагоева травма ахиллова сухожилия, и ближайшие четыре недели он нам не сможет помогать. Будет проходить лечение на базе клуба, – сказал врач армейцев Шагабутдин Керимов.
Р-Спорт
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