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Восстановление Алана Дзагоева займет четыре недели

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выбыл на четыре недели из-за проблем с ахилловым сухожилием.

"У Дзагоева травма ахиллова сухожилия, и ближайшие четыре недели он нам не сможет помогать. Будет проходить лечение на базе клуба, – сказал врач армейцев Шагабутдин Керимов.

Р-Спорт
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 14:55
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