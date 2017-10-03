Трансферная стоимость Ромелу Лукаку со старта сезона увеличилась на 56 миллионов евро

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал обновленный список футболистов, у которых увеличилась трансферная стоимость.Лидирует в рейтинге бельгиец Ромелу Лукаку, который увеличил свой ценник на 55,8 миллионов евро – со 102,7 миллионов евро до 158,5 миллионов евро.1. Ромелу Лукаку ("МЮ") – +55,8 млн евро (102,7 --> 158,5)2. Киллиан Мбаппе ("ПСЖ") – +50,4 млн (95,4 --> 145,8)3. Пауло Дибала ("Ювентус") – +47,3 млн (113,7 --> 161,0)4. Осман Дембеле ("Барселона") – +45,0 млн (92,5 --> 137,5)5. Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль") – +31,7 млн (27,0 --> 58,7)6. Неймар ("ПСЖ") – +28,4 млн (211,2 --> 239,6)7. Маркус Рэшфорд ("МЮ") – +26,8 млн (71,8 --> 98,6)8. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – +25,6 млн (105,7 --> 131,3)9. Мохаммед Салах ("Ливерпуль") – +25,2 млн (72,8 --> 98,0)10. Джанлуиджи Доннарума ("Милан") – +25,2 млн (39,9 --> 65,1)