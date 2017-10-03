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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Геркус: сокращаем расходы, где это возможно, убеждаем УЕФА
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал проблемы клуба в области финансовым фэйр-плей.
"Часть пути пройдена, но кризис не преодолён. Ситуация по-прежнему остается очень тяжелой и требует нашего максимального внимания. Мы активно работаем над тем, чтобы убедить УЕФА в релевантности спонсорских контрактов с РЖД.
Переименование главного стадиона в Черкизово в "РЖД Арену" и малой арены в "Сапсан Арену" - часть работы по выполнению требований УЕФА. Мы двигаемся, и двигаемся позитивно. Но говорить, что общий кризис преодолен, рано.
Вы знаете правила. Дефицит в € 30 млн за три года - уровень, ниже которого нельзя опускаться. Пока мы балансируем на грани, работая во всех направлениях, ищем спонсоров, сокращаем расходы, где возможно.
Трансферная политика также строится с учетом требований финансового фэйр-плей. Мы в регулярном контакте с УЕФА - убеждаем коллег, что клуб действует в духе правил", - цитируют Геркуса "Известия".
"Часть пути пройдена, но кризис не преодолён. Ситуация по-прежнему остается очень тяжелой и требует нашего максимального внимания. Мы активно работаем над тем, чтобы убедить УЕФА в релевантности спонсорских контрактов с РЖД.
Переименование главного стадиона в Черкизово в "РЖД Арену" и малой арены в "Сапсан Арену" - часть работы по выполнению требований УЕФА. Мы двигаемся, и двигаемся позитивно. Но говорить, что общий кризис преодолен, рано.
Вы знаете правила. Дефицит в € 30 млн за три года - уровень, ниже которого нельзя опускаться. Пока мы балансируем на грани, работая во всех направлениях, ищем спонсоров, сокращаем расходы, где возможно.
Трансферная политика также строится с учетом требований финансового фэйр-плей. Мы в регулярном контакте с УЕФА - убеждаем коллег, что клуб действует в духе правил", - цитируют Геркуса "Известия".
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