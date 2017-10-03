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Эдинсон Кавани: у нас с Неймаром все хорошо, мы вместе боремся за одну цель

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил журналистам, что у него хорошие отношения с одноклубником Неймаром.

"Людям свойственно преувеличивать. У нас с Неймаром все хорошо. Мы вместе боремся за одну цель", - передает слова Кавани A Bola.
Теги: Кавани Неймар ПСЖ
Сегодня, 12:52
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