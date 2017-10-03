Эдинсон Кавани: у нас с Неймаром все хорошо, мы вместе боремся за одну цель

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил журналистам, что у него хорошие отношения с одноклубником Неймаром."Людям свойственно преувеличивать. У нас с Неймаром все хорошо. Мы вместе боремся за одну цель", - передает слова Кавани A Bola.