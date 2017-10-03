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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: Жозе Моуринью хочет видеть Месута Озила в "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в переходе в клуб полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Independent.
Моуринью уже пересекался с Озилом, когда возглавлял "Реал" и теперь надеется возобновить сотрудничество с немецким хавбеком.
Моуринью уже пересекался с Озилом, когда возглавлял "Реал" и теперь надеется возобновить сотрудничество с немецким хавбеком.
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