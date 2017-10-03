Квинси Промес: мое будущее? Наслаждайтесь, пока я здесь

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал, что счастлив выступать за красно-белых и далеко в будущее не заглядывает.– В футболе все возможно. Мечтать я могу о чем угодно, но реальность такова, что сейчас я игрок "Спартака". Я счастлив тут и рад играть против "Ливерпуля".– Не заглядываю так далеко. Сейчас мое будущее – вернуться после травмы и победить "Ахмат" в следующем туре.– Могу ответить одно: наслаждайтесь, пока я здесь! Я в "Спартаке" четвертый сезон и получаю от него удовольствие – вот только вылечиться надо. Надеюсь, болельщики "Спартака" будут со мной, как бы все ни сложилось.