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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Квинси Промес: мое будущее? Наслаждайтесь, пока я здесь
Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал, что счастлив выступать за красно-белых и далеко в будущее не заглядывает.
– Об интересе "Ливерпуля" к вам Клопп на пресс-конференции в Москве говорить отказался. Вы могли уехать в Англию?
– В футболе все возможно. Мечтать я могу о чем угодно, но реальность такова, что сейчас я игрок "Спартака". Я счастлив тут и рад играть против "Ливерпуля".
– Каково ваше будущее в "Спартаке"?
– Не заглядываю так далеко. Сейчас мое будущее – вернуться после травмы и победить "Ахмат" в следующем туре.
– Что будет со "Спартаком", если вы однажды покинете его?
– Могу ответить одно: наслаждайтесь, пока я здесь! Я в "Спартаке" четвертый сезон и получаю от него удовольствие – вот только вылечиться надо. Надеюсь, болельщики "Спартака" будут со мной, как бы все ни сложилось.
Матч ТВ
– Об интересе "Ливерпуля" к вам Клопп на пресс-конференции в Москве говорить отказался. Вы могли уехать в Англию?
– В футболе все возможно. Мечтать я могу о чем угодно, но реальность такова, что сейчас я игрок "Спартака". Я счастлив тут и рад играть против "Ливерпуля".
– Каково ваше будущее в "Спартаке"?
– Не заглядываю так далеко. Сейчас мое будущее – вернуться после травмы и победить "Ахмат" в следующем туре.
– Что будет со "Спартаком", если вы однажды покинете его?
– Могу ответить одно: наслаждайтесь, пока я здесь! Я в "Спартаке" четвертый сезон и получаю от него удовольствие – вот только вылечиться надо. Надеюсь, болельщики "Спартака" будут со мной, как бы все ни сложилось.
Матч ТВ
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