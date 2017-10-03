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Квинси Промес: мое будущее? Наслаждайтесь, пока я здесь

Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал, что счастлив выступать за красно-белых и далеко в будущее не заглядывает.

– Об интересе "Ливерпуля" к вам Клопп на пресс-конференции в Москве говорить отказался. Вы могли уехать в Англию?

– В футболе все возможно. Мечтать я могу о чем угодно, но реальность такова, что сейчас я игрок "Спартака". Я счастлив тут и рад играть против "Ливерпуля".

– Каково ваше будущее в "Спартаке"?

– Не заглядываю так далеко. Сейчас мое будущее – вернуться после травмы и победить "Ахмат" в следующем туре.

– Что будет со "Спартаком", если вы однажды покинете его?

– Могу ответить одно: наслаждайтесь, пока я здесь! Я в "Спартаке" четвертый сезон и получаю от него удовольствие – вот только вылечиться надо. Надеюсь, болельщики "Спартака" будут со мной, как бы все ни сложилось.

Матч ТВ
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 15:12
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(3)
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:47) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, болельщики "Спартака" будут со мной, как бы все ни сложилось

Не мечтай, обезьянка. Забудут сразу как уедешь. У нас неграм легенды не слагают. Гоу-гоу в Африку.
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:27) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Мечтать я могу о чем угодно, но реальность такова, что сейчас я игрок "Спартака".

laughing laughing laughing
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«МЮ»
Антон,мы хотим еще как минимум следующий сезон наслаждаться твоей игрой.Ты лучший!Пусть у бомжеконей снова бомбанет,ведь они спят и видят чтобы ты ушел из Спартака,не доставляй им такого удовольствия.
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 15:13) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
совсем обезьяна нюх потеряла
Регистрация: 13.06.2010
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