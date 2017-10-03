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В Париже предотвратили теракт перед матчем "ПСЖ" - "Бордо"

Во Франции Полиция сообщила о предотвращенном теракте перед матчем "ПСЖ" – "Бордо" (6:2) в минувшие выходные, передает Daily Mail.

Самодельная бомба была найдена около 4 часов утра рядом со стадионом "ПСЖ". Она представляла собой четыре газовых баллона, которые были политы бензином и должны были взорваться после звонка с мобильного телефона.

В связи с этим были арестованы 5 подозреваемых. Скорее всего, он использовал двойника, чтобы уйти от полиции.

На матче "ПСЖ" - "Бордо" присутствовали почти 50- тысяч человек.
Теги: ПСЖ Бордо
Сегодня, 20:44
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