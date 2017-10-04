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Серхио Агуэро пропустит шесть недель

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной им в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщил TyC Sports доктор сборной Аргентины Донато Виллани.

В пятницу футболист попал в аварию по пути в аэропорт Амстердама. У 29-летнего футболиста диагностировали перелом ребра.
Теги: Агуэро Манчестер Юнайтед
Сегодня, 03:21
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