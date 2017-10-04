Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит шесть недель из-за травмы, полученной им в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщил TyC Sports доктор сборной Аргентины Донато Виллани.В пятницу футболист попал в аварию по пути в аэропорт Амстердама. У 29-летнего футболиста диагностировали перелом ребра.