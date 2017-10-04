Сборная Перу опасается, что ее могут отравить

Сборная Перу привезет свою воду на матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против сборной Аргентины.Как передает El Espectador, в руководстве национальной команды опасаются, что футболистов могут отравить."Правильно, что мы возьмем нашу воду. В любом случае, мы примем меры предосторожности", - сказал врач перуанской команды.