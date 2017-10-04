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Сборная Перу опасается, что ее могут отравить

Сборная Перу привезет свою воду на матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против сборной Аргентины.

Как передает El Espectador, в руководстве национальной команды опасаются, что футболистов могут отравить.

"Правильно, что мы возьмем нашу воду. В любом случае, мы примем меры предосторожности", - сказал врач перуанской команды.

Советский спорт
Теги: Сборная Перу
Сегодня, 09:14
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№1 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
так то и Шамана могли привезти с собой,тут же и лечил бы.._)
Регистрация: 16.02.2016
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