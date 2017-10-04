Далер Кузяев: Дзюба пашет как зверь, видно, что он хочет играть

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев ответил на вопрос по поводу своего партнера по команде Артема Дзюбы.– На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.– Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.– Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.– Да, они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык – это немного мешает. Им легче общаться между собой. В остальном с ними полная идиллия.– Я не являюсь чьим-либо любимчиком. Просто после некоторых удачных игр руководство приходит в раздевалку и поздравляет футболистов, в том числе иногда и меня. Мне лично очень приятно такое внимание, и ничего особенного я в этом не нахожу.