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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Далер Кузяев: Дзюба пашет как зверь, видно, что он хочет играть
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев ответил на вопрос по поводу своего партнера по команде Артема Дзюбы.
– А как сейчас Артем Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.
– На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.
– С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.
– Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.
– А с кем вы больше всего дружите?
– Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.
– Ваши многочисленные легионеры вписались в коллектив?
– Да, они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык – это немного мешает. Им легче общаться между собой. В остальном с ними полная идиллия.
– Правда, что у вас особые отношения с Алексеем Миллером и вы в числе его любимых игроков?
– Я не являюсь чьим-либо любимчиком. Просто после некоторых удачных игр руководство приходит в раздевалку и поздравляет футболистов, в том числе иногда и меня. Мне лично очень приятно такое внимание, и ничего особенного я в этом не нахожу.
Советский спорт
– А как сейчас Артем Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.
– На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.
– С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.
– Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.
– А с кем вы больше всего дружите?
– Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.
– Ваши многочисленные легионеры вписались в коллектив?
– Да, они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык – это немного мешает. Им легче общаться между собой. В остальном с ними полная идиллия.
– Правда, что у вас особые отношения с Алексеем Миллером и вы в числе его любимых игроков?
– Я не являюсь чьим-либо любимчиком. Просто после некоторых удачных игр руководство приходит в раздевалку и поздравляет футболистов, в том числе иногда и меня. Мне лично очень приятно такое внимание, и ничего особенного я в этом не нахожу.
Советский спорт
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