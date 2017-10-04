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Далер Кузяев: Дзюба пашет как зверь, видно, что он хочет играть

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев ответил на вопрос по поводу своего партнера по команде Артема Дзюбы.

– А как сейчас Артем Дзюба? Было много слухов о его уходе из клуба.

– На тренировках Артем пашет как зверь, и видно, что он хочет играть.

– С Кокориным у них по-прежнему отличные отношения? С учетом того, что Манчини делает ставку больше на Александра.

– Отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.

– А с кем вы больше всего дружите?

– Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.

– Ваши многочисленные легионеры вписались в коллектив?

– Да, они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык – это немного мешает. Им легче общаться между собой. В остальном с ними полная идиллия.

– Правда, что у вас особые отношения с Алексеем Миллером и вы в числе его любимых игроков?

– Я не являюсь чьим-либо любимчиком. Просто после некоторых удачных игр руководство приходит в раздевалку и поздравляет футболистов, в том числе иногда и меня. Мне лично очень приятно такое внимание, и ничего особенного я в этом не нахожу.

Советский спорт
Теги: Кузяев Зенит
Сегодня, 10:56
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№3 Написал: Alemu Санкт-Петербург (Сегодня, 11:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Lord_Vik,

да-да, именно для этого laughing laughing
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 11:15) #
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А надо как человек...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну как заерь - заеришка.
Будем честны, бомжы ведь держат Дзюбу у себя и всячески его подбадривают только в укор Спартаку. Им же надо показать, что они в очереднлйраз ошиблись со "столбом" в атаке как это уже было с Бухаровым, Корниленко и тд.
Но поскольку этот пришел из Спартака, то чтоб нас потроллить - "Дзюба лучший нападающий страны", ну и все в таком духе relaxed
Регистрация: 22.09.2007
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