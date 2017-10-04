Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал об уровне российского футбола."На каждый клуб оказывается большое давление, особенно на "Зенит". У клуба большие амбициями и желание выигрывать трофеи. За 10 лет в российском футболе изменилась инфраструктура. Стадионы просто феноменальны. Люди инвестируют огромные деньги.Единственная и, наверное, неразрешимая проблема, - расстояния между городами. Впрочем, в самой большой стране мира так и должно быть.В России идет работа по популяризации футбола. ЧМ-2018 должен стать одним из лучших по организации, ведь подготовке уделяется много времени", - приводит слова Ивановича Rtbvn.