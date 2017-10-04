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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал об уровне российского футбола.
"На каждый клуб оказывается большое давление, особенно на "Зенит". У клуба большие амбициями и желание выигрывать трофеи. За 10 лет в российском футболе изменилась инфраструктура. Стадионы просто феноменальны. Люди инвестируют огромные деньги.
Единственная и, наверное, неразрешимая проблема, - расстояния между городами. Впрочем, в самой большой стране мира так и должно быть.
В России идет работа по популяризации футбола. ЧМ-2018 должен стать одним из лучших по организации, ведь подготовке уделяется много времени", - приводит слова Ивановича Rtbvn.
"На каждый клуб оказывается большое давление, особенно на "Зенит". У клуба большие амбициями и желание выигрывать трофеи. За 10 лет в российском футболе изменилась инфраструктура. Стадионы просто феноменальны. Люди инвестируют огромные деньги.
Единственная и, наверное, неразрешимая проблема, - расстояния между городами. Впрочем, в самой большой стране мира так и должно быть.
В России идет работа по популяризации футбола. ЧМ-2018 должен стать одним из лучших по организации, ведь подготовке уделяется много времени", - приводит слова Ивановича Rtbvn.
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