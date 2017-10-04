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Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал об уровне российского футбола.

"На каждый клуб оказывается большое давление, особенно на "Зенит". У клуба большие амбициями и желание выигрывать трофеи. За 10 лет в российском футболе изменилась инфраструктура. Стадионы просто феноменальны. Люди инвестируют огромные деньги.

Единственная и, наверное, неразрешимая проблема, - расстояния между городами. Впрочем, в самой большой стране мира так и должно быть.

В России идет работа по популяризации футбола. ЧМ-2018 должен стать одним из лучших по организации, ведь подготовке уделяется много времени", - приводит слова Ивановича Rtbvn.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 21:24
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№2 Написал: stas0209 (Сегодня, 21:59) #
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Регистрация: 4.10.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сепаратист - сократить страну до Москвы и области - отличная идея ))))))))))
Только тогда из Москвы сбегут все воры, а останутся только таджики и айзеры ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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