Начо: очень некомфортно тренироваться и играть под свист болельщиков

Защитник сборной Испании Начо прокомментировал свист фанатов во время открытой тренировки национальной сборной. Напомним, болельщики выражали протест против Жерара Пике."Очень некомфортно тренироваться и играть под свист болельщиков. Я настоящий мадридиста и испанец и радуюсь каждому успеху сборной Испании и "Реала", - цитирует Начо Marca.