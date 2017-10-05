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Начо: очень некомфортно тренироваться и играть под свист болельщиков

Защитник сборной Испании Начо прокомментировал свист фанатов во время открытой тренировки национальной сборной. Напомним, болельщики выражали протест против Жерара Пике.

"Очень некомфортно тренироваться и играть под свист болельщиков. Я настоящий мадридиста и испанец и радуюсь каждому успеху сборной Испании и "Реала", - цитирует Начо Marca.
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 06:07
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