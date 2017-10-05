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Игорь Криушенко: ставим задачу по крайней мере не проиграть Голландии

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко поставил цель в предстоящем матче с командой Голландии в рамках отборочного цикла к ЧМ-2018.

"Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждем. Но я надеюсь на положительный результат. И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам.


Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь, ставим задачу по крайней мере не проиграть", - цитирует специалиста "Прессбол".
Теги: Сборная Белоруссии
Сегодня, 09:42
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