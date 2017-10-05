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Дмитрий Аленичев - лучший тренер сентября в ФНЛ

Лучшим тренером сентября по версии Футбольной Национальной Лиги, и по версии болельщиков, голосовавших на сайте лиги, стал наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев.

В первый осенний месяц красноярцы выиграли четыре матча, включая поединок с прямым конкурентом за победу в первенстве "Крыльями Советов", и два раза сыграли вничью - с "Кубанью" и "Томью" в гостях. "Енисей" - одна из двух команд лиги (наряду с "Сибирью"), не проигрывавшая в сентябре – завершила месяц единоличным лидером турнира.

Как и месяц назад, не было Аленичеву равных и в голосовании болельщиков на официальном сайте ФНЛ. За него высказалось 44,8% проголосовавших. На втором месте главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов – 22,5%. Третье досталось наставнику "Оренбурга" Владимиру Федотову – 16,3%.

ФНЛ
Теги: Аленичев
Сегодня, 10:31
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