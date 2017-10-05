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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Атлетико" прекратил продажу билетов для болельщиков "Барселоны"
"Атлетико" отказался предоставлять билеты болельщикам "Барселоны" на предстоящий 14 октября матч чемпионата Испании, передает "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.
Мадридский клуб ссылается на проблемы с логистикой на новом стадионе "Ванда Метрополитано".
Билеты на матч успели приобрести всего несколько десятков болельщиков "Барселоны", их лишать возможности посетить игру не будут, а остальные заявки отклонены. В Испании полагают, что это решение может быть связано не с логистикой, а с напряженностью между Мадридом и Каталонией по вопросу референдума о независимости последней.
Мадридский клуб ссылается на проблемы с логистикой на новом стадионе "Ванда Метрополитано".
Билеты на матч успели приобрести всего несколько десятков болельщиков "Барселоны", их лишать возможности посетить игру не будут, а остальные заявки отклонены. В Испании полагают, что это решение может быть связано не с логистикой, а с напряженностью между Мадридом и Каталонией по вопросу референдума о независимости последней.
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