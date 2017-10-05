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"Атлетико" прекратил продажу билетов для болельщиков "Барселоны"

"Атлетико" отказался предоставлять билеты болельщикам "Барселоны" на предстоящий 14 октября матч чемпионата Испании, передает "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.

Мадридский клуб ссылается на проблемы с логистикой на новом стадионе "Ванда Метрополитано".

Билеты на матч успели приобрести всего несколько десятков болельщиков "Барселоны", их лишать возможности посетить игру не будут, а остальные заявки отклонены. В Испании полагают, что это решение может быть связано не с логистикой, а с напряженностью между Мадридом и Каталонией по вопросу референдума о независимости последней.
Теги: Атлетико Барселона
Сегодня, 10:55
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№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Футбол не должен стать разменной монетой политиков.
Не в интересах чемпионата Испании потерять Барселону, тем более не в интересах Барселоны покидать чемпионат Испании.
Регистрация: 14.04.2008
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