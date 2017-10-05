Александр Кокорин: Южная Корея – агрессивный соперник, они будут носиться, как сумасшедшие

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:45
Андрей Будогосский: идея видеоповторов хороша, но ее нужно протестировать в контрольных матчах
Андрей Будогосский: идея видеоповторов хороша, но ее нужно протестировать в контрольных матчах
00:44
Андрей Ярмоленко: есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда я сыграю плохо
Андрей Ярмоленко: есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда я сыграю плохо
Вчера, 23:39
Леонид Федун: видеоповторы, безусловно, помогут нашему футболу (1)
Леонид Федун: видеоповторы, безусловно, помогут нашему футболу (1)
Вчера, 23:37
Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Вчера, 22:47
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" (6)
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" (6)
Вчера, 22:09
Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет (2)
Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет (2)
Вчера, 21:24
Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами (2)
Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами (2)
Вчера, 21:04
Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
Вчера, 20:17
Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе"
Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе"
Вчера, 19:41
Харри Кейн стал капитаном сборной Англии
Харри Кейн стал капитаном сборной Англии
Вчера, 19:29
Евгений Муравьев: главный вопрос - кто оплатит установку и работу системы видеоповторов? (11)
Евгений Муравьев: главный вопрос - кто оплатит установку и работу системы видеоповторов? (11)
Вчера, 19:04
Александр Егоров: пенальти в матче ЦСКА – "Уфа" вообще никаких сомнений не вызывает (4)
Александр Егоров: пенальти в матче ЦСКА – "Уфа" вообще никаких сомнений не вызывает (4)
Вчера, 18:44
Дмитрий Балашов: у "Арсенала" нет 200 тысяч евро на ВАР (1)
Дмитрий Балашов: у "Арсенала" нет 200 тысяч евро на ВАР (1)
Александр Кокорин: Южная Корея – агрессивный соперник, они будут носиться, как сумасшедшие
Нападающий сборной России Александр Кокорин высказал мысли по поводу предстоящих соперников - команд Южной Кореи и Ирана.
– Вы играли против Южной Кореи на ЧМ-2014. Хорошо помните тот матч?
– Хорошо. Стояла дикая жара, была высокая влажность. К таким климатическим условиям мы оказались просто не готовы. Был еще один матч в Дубае на сборах, там мы, кстати, выиграли.
Также мне вспоминаются нереальные нагрузки перед ЧМ-2014. Мы вышли на первую игру с корейцами, и было ощущение, что на ногах гири. Поэтому не столько вспоминаю соперника, сколько то, как мы оказались не готовы ни к корейцам, ни к другим командам.
Я знаю, что Южная Корея – агрессивный соперник, и примерно час игры они будут носиться, как сумасшедшие, но потом начнут сдавать. Может быть, сейчас они изменились и рассчитывают свои силы более рационально. Но тогда было именно так.
– Что скажете тем критикам, которые считают, что у сборной нет достойных соперников?
– Недавно французы сыграли с Люксембургом 0:0, а мы 7 мячей отгружали Лихтенштейну. Я считаю, что сейчас нет таких провалов по уровню соперника. Любая команда может сыграть против нас неожиданно.
Нам предстоит матч с Ираном, и мы тоже не знаем, чего от них ожидать, а они, на секундочку, играли на чемпионате мира 3 года назад. Не просто же так они туда попали? Поэтому вопрос уровня соперника спорный. Нам самим нужно понять, на что мы способны. Я вас уверяю, если мы дадим слабину, и с Ираном у нас будут большие проблемы, – цитирует Кокорина "Советский спорт".
– Вы играли против Южной Кореи на ЧМ-2014. Хорошо помните тот матч?
– Хорошо. Стояла дикая жара, была высокая влажность. К таким климатическим условиям мы оказались просто не готовы. Был еще один матч в Дубае на сборах, там мы, кстати, выиграли.
Также мне вспоминаются нереальные нагрузки перед ЧМ-2014. Мы вышли на первую игру с корейцами, и было ощущение, что на ногах гири. Поэтому не столько вспоминаю соперника, сколько то, как мы оказались не готовы ни к корейцам, ни к другим командам.
Я знаю, что Южная Корея – агрессивный соперник, и примерно час игры они будут носиться, как сумасшедшие, но потом начнут сдавать. Может быть, сейчас они изменились и рассчитывают свои силы более рационально. Но тогда было именно так.
– Что скажете тем критикам, которые считают, что у сборной нет достойных соперников?
– Недавно французы сыграли с Люксембургом 0:0, а мы 7 мячей отгружали Лихтенштейну. Я считаю, что сейчас нет таких провалов по уровню соперника. Любая команда может сыграть против нас неожиданно.
Нам предстоит матч с Ираном, и мы тоже не знаем, чего от них ожидать, а они, на секундочку, играли на чемпионате мира 3 года назад. Не просто же так они туда попали? Поэтому вопрос уровня соперника спорный. Нам самим нужно понять, на что мы способны. Я вас уверяю, если мы дадим слабину, и с Ираном у нас будут большие проблемы, – цитирует Кокорина "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.