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Александр Кокорин: Южная Корея – агрессивный соперник, они будут носиться, как сумасшедшие

Нападающий сборной России Александр Кокорин высказал мысли по поводу предстоящих соперников - команд Южной Кореи и Ирана.

– Вы играли против Южной Кореи на ЧМ-2014. Хорошо помните тот матч?

– Хорошо. Стояла дикая жара, была высокая влажность. К таким климатическим условиям мы оказались просто не готовы. Был еще один матч в Дубае на сборах, там мы, кстати, выиграли.

Также мне вспоминаются нереальные нагрузки перед ЧМ-2014. Мы вышли на первую игру с корейцами, и было ощущение, что на ногах гири. Поэтому не столько вспоминаю соперника, сколько то, как мы оказались не готовы ни к корейцам, ни к другим командам.

Я знаю, что Южная Корея – агрессивный соперник, и примерно час игры они будут носиться, как сумасшедшие, но потом начнут сдавать. Может быть, сейчас они изменились и рассчитывают свои силы более рационально. Но тогда было именно так.

– Что скажете тем критикам, которые считают, что у сборной нет достойных соперников?

– Недавно французы сыграли с Люксембургом 0:0, а мы 7 мячей отгружали Лихтенштейну. Я считаю, что сейчас нет таких провалов по уровню соперника. Любая команда может сыграть против нас неожиданно.

Нам предстоит матч с Ираном, и мы тоже не знаем, чего от них ожидать, а они, на секундочку, играли на чемпионате мира 3 года назад. Не просто же так они туда попали? Поэтому вопрос уровня соперника спорный. Нам самим нужно понять, на что мы способны. Я вас уверяю, если мы дадим слабину, и с Ираном у нас будут большие проблемы, – цитирует Кокорина "Советский спорт".
Теги: Кокорин Сборная России
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
главное, чтоб корейцы по воротам Акинфеева не били.
Кто помнит - поймет о чем я relaxed
Регистрация: 22.09.2007
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