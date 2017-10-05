Дмитрий Полоз : у нас все нападающие быстрые - Кокорин, Смолов и другие

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:59
Александр Кокорин: Южная Корея – агрессивный соперник, они будут носиться, как сумасшедшие (1)
Александр Кокорин: Южная Корея – агрессивный соперник, они будут носиться, как сумасшедшие (1)
08:23
Андрей Ярмоленко: если Марлос хочет жить в нашей стране, уважать традиции, то почему бы и нет (4)
Андрей Ярмоленко: если Марлос хочет жить в нашей стране, уважать традиции, то почему бы и нет (4)
02:45
Андрей Будогосский: идея видеоповторов хороша, но ее нужно протестировать в контрольных матчах
Андрей Будогосский: идея видеоповторов хороша, но ее нужно протестировать в контрольных матчах
00:44
Андрей Ярмоленко: есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда я сыграю плохо
Андрей Ярмоленко: есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда я сыграю плохо
Вчера, 23:39
Леонид Федун: видеоповторы, безусловно, помогут нашему футболу (4)
Леонид Федун: видеоповторы, безусловно, помогут нашему футболу (4)
Вчера, 23:37
Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Вчера, 22:47
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" (8)
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" (8)
Вчера, 22:09
Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет (2)
Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет (2)
Дмитрий Полоз : у нас все нападающие быстрые - Кокорин, Смолов и другие
Форвард ''Зенита'' и сборной России Дмитрий Полоз рассказал о сегодняшней тренировке национальной команды, а также о встрече с детьми.
- В сборную часто приезжают дети, мы встречаемся с ними с большим удовольствием. Очень важное мероприятие. Почаще бы так.
Сегодня было много тактики. Полтора два часа уделили тактическим моментам и стандартам. Команда в нормальном состоянии, два дня восстанавливались после игр за клубы, на третий день были нагрузки, сегодня уделили внимание тактике. Я себя хорошо чувствую.
- Черчесов говорил, что с Кореей нужно играть с быстрыми футболистами?
- Черчесов сказал, что с Кореей должны играть подвижные футболисты? У нас все нападающие такие - Кокорин, Смолов, и даже Заболотный форвард таранного типа, но достаточно быстрый.
Rusfootball.info
- В сборную часто приезжают дети, мы встречаемся с ними с большим удовольствием. Очень важное мероприятие. Почаще бы так.
Сегодня было много тактики. Полтора два часа уделили тактическим моментам и стандартам. Команда в нормальном состоянии, два дня восстанавливались после игр за клубы, на третий день были нагрузки, сегодня уделили внимание тактике. Я себя хорошо чувствую.
- Черчесов говорил, что с Кореей нужно играть с быстрыми футболистами?
- Черчесов сказал, что с Кореей должны играть подвижные футболисты? У нас все нападающие такие - Кокорин, Смолов, и даже Заболотный форвард таранного типа, но достаточно быстрый.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.