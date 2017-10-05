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Дмитрий Полоз : у нас все нападающие быстрые - Кокорин, Смолов и другие

Форвард ''Зенита'' и сборной России Дмитрий Полоз рассказал о сегодняшней тренировке национальной команды, а также о встрече с детьми.

- В сборную часто приезжают дети, мы встречаемся с ними с большим удовольствием. Очень важное мероприятие. Почаще бы так.
Сегодня было много тактики. Полтора два часа уделили тактическим моментам и стандартам. Команда в нормальном состоянии, два дня восстанавливались после игр за клубы, на третий день были нагрузки, сегодня уделили внимание тактике. Я себя хорошо чувствую.

- Черчесов говорил, что с Кореей нужно играть с быстрыми футболистами?

- Черчесов сказал, что с Кореей должны играть подвижные футболисты? У нас все нападающие такие - Кокорин, Смолов, и даже Заболотный форвард таранного типа, но достаточно быстрый.

Rusfootball.info
Теги: Полоз Сборная России
Сегодня, 13:27
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