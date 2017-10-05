Алексей Сорокин: стадионы Кубка конфедераций не требуют инспекции

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о готовности к ЧМ-2018 стадионов, принимавших матчи Кубка конфедераций 2017 года."Замечания к данным стадионам были. Но их абсолютное большинство было ликвидировано на стадии подготовки к Кубку конфедераций.В данный момент эти стадионы находятся в высочайшей степени готовности к чемпионату мира и не требуют проведения инспекций", - заявил Сорокин.